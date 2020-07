Am 18. Juli 2010 war die Ruhrpott Revue beim Still-Leben mit dabei. Mit viel Energie und großen Spaß inne Backen wurde z.B. "Steh auf wenn Du Ruhri bist " aus der Liederkiste der Revue zum Besten gegeben! Die A40 wurde zur längsten Bühne der Welt. Ein unvergessliches Erlebnis mit Gänsehautcharakter!!!

Wikepedia: Still-Leben Ruhrschnellweg war ein Leitprojekt der RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas im Themenfeld Feste feiern.

Am Sonntag, den 18. Juli 2010 wurden die Bundesautobahn 40 und Teile der Bundesautobahn 52 und der Bundesstraße 1 von Duisburg (Abfahrt Duisburg-Häfen) bis Dortmund (Abfahrt Märkische Straße) für den motorisierten Verkehr gesperrt und für Personen ohne Auto o. ä. freigegeben. Die auch Ruhrschnellweg genannte insgesamt rund 60 Kilometer lange Strecke verläuft außerdem in oder bei den Städten Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen, Gelsenkirchen und Bochum.