Zwar bewegt sich das Wetter definitiv noch im ungemütlichem Bereich, aber es ändert nichts an der Tatsache: Auch die 10. Winterspielplatzsaison in der Christuskirche neigt sich dem Ende entgegen.



Noch bis zum 01. April können alle Kinder bis zu 4 Jahren mit ihren Begleitpersonen zum Spielen und Toben vorbeischauen. Jeden Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr hat der Winterspielplatz seine Tore geöffnet. In diesem Winter schauten bereits über 3.000 kleine und große Besucher vorbei und eroberten den kostenlosen Indoorspielplatz in der Gareisstraße.

Am Samstag, 7. März lädt der Winterspielplatz zu einem großen Flohmarkt "Rund ums Kind" in die Christuskirche ein. Von 14 Uhr bis 16 Uhr kann gestöbert und gekauft werden. Einen exklusiven Einlass erhalten alle schwangeren Frauen schon um 13:30 Uhr.