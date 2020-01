Ab Montag, 27. Januar, dreht sich im Essener Allee-Center alles um die Faszination Schach. Sechs Tage lang wird es dann viele Aktionen rund um das beliebte Brettspiel geben.

Bereits über 47.600 Kinder kamen, um das Erlebnis-Schach-Programm vom Essener Profispieler Sebastian Siebrecht zu erleben.

OB Thomas Kufen übernimmt Schirmherrschaft

Oberbürgermeister Thomas Kufen hat die Schirmherrschaft der Schachtage im Allee-Center in Altenessen übernommen und wird zusammen mit Center Managerin Susanne Löbbert, dem Vorsitzenden der Sparkasse Essen, Helmut Schiffer sowie den Schülern der dritten Klasse der Karlschule in Altenessen den Eröffnungszug am Montag, 27. Januar, um 10 Uhr, ausführen.

Zum bunten Rahmenprogramm zählen unter anderem Show-Wettkämpfe mit Jugendbundesligaspielern. Täglich wird das Center dann in der Zeit von 10 bis 20 Uhr im Schachfieber sein.

Kinderschach-Cup zum Abschluss

Den Abschluss der Schachtage bilden am Samstag, 1. Februar, der große Kinderschach-Cup, der große Simultan und das Allee-Center-Masters.