Karneval im Essener Norden. Das ist immer auch Party. Am Samstag, 22. Februar, geht bei der großen Karnevalsparty im "Nostalgia" an der Ernestinenstraße 31 in Stoppenberg so richtig die Post ab. Denn an diesem Abend wird in der ehemaligen "Alten Post" Schlagerstar Jörg Bausch mit von der Partie sein.

Und bei den Auftritten des Essener Vollblutmusikers, der mit Top Hits wie "Großes Kino" und "Dieser Flug" die Hitparaden und Bühnen der Region rockte, geht bekanntlich richtig die Post ab: Die große Karnevalsparty beginnt um 20 Uhr, Einlass finden die Gäste bereits ab 19 Uhr.

In der ehemaligen „Alten Post“ gibt es Live-Musik passend zur 5. Jahreszeit. Stars der Schlagerszene wie Jörg Bausch sorgen für tolle Stimmung. Der gebürtige Essener Vollblutmusiker präsentiert neben seinen großen Hits an diesem Abend auch Stücke seines neuen Albums „12 Farben“.

Doch Jörg Bausch ist nicht der einzige Live-Act. Hautnah erleben können die Schlagerfans an diesem Abend auch Marco Kloss, der in den vergangenen Jahren schon mehrfach die Bühne beim traditionellen Stoppenberger Brunnenfest rockte.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 14,99 Euro, im Vorverkauf gibt´s Tickets für 11,99 Euro. Karten gibt es über die Hotline unter Telefon 0201/213266 oder per E-Mail an nostalgia-essen@t-online.de.