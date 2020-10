Wie baut man ein Badezimmer um?

So gestalten Sie Ihr Badezimmer um



Der Umbau des Badezimmers verleiht jeder Art von Zuhause nicht nur Schönheit und Genuss, sondern erhöht auch den Wert Ihres Hauses, wenn Sie Ihr Haus in Zukunft verkaufen möchten. Der Umbau des Badezimmers ist vielleicht das beliebteste Projekt für Heimwerkerarbeiten, da er die höchste Rendite für Ihre Investition erzielt. Darüber hinaus können Hausbesitzer ihr entspannendes Badezimmer vom Umbau bis zum Kauf des Hauses genießen.

Tipps für die Umgestaltung des Badezimmers



Die Umgestaltung Ihres Badezimmers ist schwierig und kann kostspielig sein. Bei der Arbeit an Ihrem Badezimmer sind mehrere wichtige Vorrichtungen zu berücksichtigen. Und ja, die meisten von ihnen sind teuer. Es gibt sowohl Fußböden als auch die Farbe zu berücksichtigen, und das Ergebnis eines Fehlers ist, dass Sie an einem Ort landen, an dem Sie viel Zeit verbringen, ohne den Raum zu genießen. Eine gute Planung ist daher unerlässlich.

Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihr Umbauprojekt natürlich gut entwerfen, bevor Sie einen einzelnen Hammer schwingen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, um ein gut geplantes Design für die Umgestaltung des Badezimmers auszuarbeiten, wird Ihnen mit Sicherheit ein wunderbares Badezimmer folgen.

Map it Out



Wenn Sie an dem Entwurf für Ihr Badezimmerumbauprojekt arbeiten, stellen Sie sicher, dass Sie genaue Messungen Ihres Badezimmers vornehmen und eine Karte erstellen, mit der Sie arbeiten können. Markieren Sie, wo sich die Rohrleitungen befinden, markieren Sie, wo sich Ihre Armaturen befinden, und Sie können besser planen, was Sie tun müssen. Der Schlüssel zu einem großartigen Umbau des Badezimmers liegt in einer guten Planung, und eine Karte ist eine großartige Möglichkeit, um sich genau darauf zu konzentrieren, wo alles sein muss. Zeichnen Sie es heraus und planen Sie es auf Papier. Es kann eine gute Idee sein, Ihre Hauptteile auszuschneiden und sie auf Ihrer Karte auszuprobieren, um zu sehen, wie sie passen und wie sie wahrscheinlich aussehen.

Es gibt auch Software, die Ihnen bei der Planung eines Badumbaus helfen kann. Mit den einfachen Paketen können Sie dieselbe Kartierungsübung wie oben ausführen, und mit den komplexeren und teureren können Sie sogar ein „virtuelles Badezimmer“ bauen, sodass Sie die Ergebnisse Ihrer Planung sehen können.

Funktion vor Formular



Das Geheimnis eines komfortablen Badezimmers besteht darin, die Funktion Ihres Badezimmers über das zu stellen, wie es aussehen wird. Egal wie wunderschön Ihr Badezimmer aussieht, wenn Sie ein schlechtes Design haben, das die Benutzung Ihres Badezimmers unangenehm macht, werden Sie es nicht genießen. Überlegen Sie während des gesamten Umbauprozesses Ihres Badezimmers, was Ihr Badezimmer tun soll, und arbeiten Sie auf dieses Ziel hin.

Betrachten Sie Ihre Geräte



Stellen Sie sicher, dass Sie genau wissen, wohin Ihre Geräte gehen, wenn Sie Ihr Umbauprojekt entwerfen. Sie benötigen die Installation dort, um sie unterzubringen. Ihr Waschbecken, Ihre Wanne und Ihre Toilette werden genau dort sein, wo Sie sie gerade haben, es sei denn, Sie können die Leitungen irgendwie bewegen. In den meisten Fällen ist der Standort Ihrer Geräte eine harte Grenze. Planen Sie daher entsprechend.

Suchen Sie die Dinge vernünftig



Wenn Sie entscheiden, wo kleinere Armaturen, wie der Handtuchhalter oder sogar die Toilettenpapierrolle, in die Umgestaltung des Badezimmers gehen, denken Sie daran, dass sie an vernünftigen Stellen angebracht werden sollten, um wieder über die Form zu funktionieren. Der Handtuchhalter sieht an der Tür vielleicht gut aus, aber wenn er außerhalb der Reichweite der Badewanne liegt, werden Sie zum Beispiel nicht glücklich sein, wenn Sie aus der Dusche kommen. Wenn Sie bei allen Fragen des Umbaus von Badezimmern mit Blick auf gesunden Menschenverstand und Raum entwerfen, werden Sie erfolgreich versuchen, einen Raum zu schaffen, der sowohl stilvoll als auch funktional ist.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Wände, Decken und Fliesen, da diese drei Elemente das Ergebnis Ihres Projekts stark beeinflussen können. Kombinieren Sie die Farben mit Pastellfarben, erdigen, modernen oder traditionellen Farben, die Ihrem Geschmack entsprechen. Beachten Sie, dass alle Gegenstände, Geräte und Möbel, die Sie Ihrem Badezimmer hinzufügen möchten, dem Raum Wärme und Entspannung verleihen sollten.

Sie können Ihr Traumbad erstellen, indem Sie den Bereich erweitern und die Toilette vom Badebereich trennen. Sie können sogar Wellnessanwendungen, Badewannen, Wasserstrahlen und andere teurere Badezimmerzubehörteile hinzufügen. Wenn Sie keine Ahnung haben, wo Sie anfangen sollen und welche Elemente Sie hinzufügen sollen, können Sie jederzeit in einem Heimwerkermagazin nach den neuesten Badtrends suchen.

Kennen Sie Ihr Budget



Der Umfang Ihres Projekts zum Umbau Ihres Badezimmers hängt von Ihrem Budget ab. Wenn Sie viel Geld für Ihr Umbauprojekt haben, können Sie Ihr Badezimmer von Grund auf neu gestalten. Sie können Ihr Badezimmer jedoch auch mit einem kleinen Budget umbauen. Wechseln Sie einfach die Leuchten, Accessoires und Badezimmermöbel.

Designs, Accessoires und Möbel



Wenn Sie sich für ein Projekt zum Umbau eines Badezimmers entscheiden, ist es am schnellsten, Ihre Ziele zu organisieren, bevor Sie Materialien kaufen. Bestimmen Sie, welche Gegenstände Sie ersetzen, hinzufügen oder aus dem Badebereich entfernen möchten. Denken Sie daran, vorhandene Gegenstände wie Badewanne, Dusche, Waschbecken und Toilette zu überarbeiten oder die Fliesen, die Badewanne und die Duschabtrennung zu erneuern, um Ihrem Badezimmer auch mit geringen Investitionen ein aktuelles Aussehen zu verleihen.

Checkliste für den Umbau des Badezimmers hilft dabei, das Projekt auf Kurs zu halten



Renovierungen in jedem Teil Ihres Hauses können sowohl zeitlich als auch kostenmäßig leicht außer Kontrolle geraten. Mithilfe einer Checkliste für den Umbau von Badezimmern können Sie jedoch die Kontrolle über Ihr Budget behalten und die Arbeit auf Kurs halten. Im Rahmen Ihres Planungsprozesses können Sie anhand einer Checkliste für den Umbau des Badezimmers auch feststellen, wie viel Upgrade Sie sich leisten können.

Zu den wichtigsten Elementen auf Ihrer Liste gehören möglicherweise alle erforderlichen elektrischen Arbeiten, Änderungen oder Ergänzungen der Rohrleitungen, Heizung und Kühlung sowie alle Wände, die bewegt oder repariert werden müssen. Als einige der ersten Dinge, die auf Ihrer Checkliste für den Umbau von Badezimmern aufgeführt sind, können Sie auch den Zeitpunkt für Auftragnehmer festlegen. Wenn Sie beispielsweise eine vorhandene Wanne und Wandfliese ersetzen möchten, müssen die Installationsarbeiten durchgeführt werden. Zunächst muss jedoch ein Schreiner für die Installation moderner Trockenbauwände zur Verfügung stehen.

Zusätzlich zu den Hauptarbeiten, die auf Ihrer Checkliste für den Umbau Ihres Badezimmers aufgeführt sind, sind auch alle Komponenten wie Schränke, Armaturen und Arbeitsplatten aufgeführt. Sie sollten auch die Art der Arbeitsplatten auflisten, die Sie installieren möchten, sowie den Boden, das Waschbecken, die Lagerschränke und alle freistehenden Möbel.

Wenn Sie eine Spalte in Ihrer Checkliste für den Umbau Ihres Badezimmers haben, in der der für jeden Artikel budgetierte Betrag angegeben ist, behalten Sie die Kontrolle über die Projektkosten. Wenn Sie die Artikel auf der Liste kaufen und die Kosten für einen Artikel überschreiten, können Sie jederzeit ein günstigeres Modell für eine andere Komponente auswählen, um das Budget einzuhalten. Wenn Sie sich die Kosten ansehen, bevor Sie in den Laden gehen, können Sie eine gute Vorstellung davon bekommen, was Sie wahrscheinlich ausgeben werden.

Sobald Sie die genauen Kosten Ihres Projekts anhand der Checkliste für den Umbau des Badezimmers ermittelt haben, sollten Sie weitere 10 Prozent der Gesamtkosten für Eventualverbindlichkeiten einplanen. Wenn Sie beispielsweise die Wand für eine frische Befestigung ausschneiden, schneiden Sie versehentlich eine Wasserleitung durch und Ihre derzeitige Trockenbauwand ist ruiniert. Das Notfallbudget kann sich auszahlen, um das abgeschnittene Rohr sowie die zerstörte Trockenbauwand zu ersetzen.

Sie können auch die Zeit einplanen, die jeder Punkt auf Ihrer Checkliste für den Umbau des Badezimmers benötigt, um das Projekt auf Kurs zu halten. Während der Planungsphase wissen Sie, wie viel jedes Objekt kosten sollte, wie lange es dauern sollte und welcher Teil Ihres Badezimmers während des Projekts nicht berührt wird.

Wenn Sie nicht das Geld haben, um einen Architekten oder Bauunternehmer für den Umbau Ihres Badezimmers zu beauftragen, können Sie die Arbeit selbst erledigen, indem Sie sich auf einfache Dinge konzentrieren, die das Badezimmer dramatisch verändern können. Fügen Sie beispielsweise einen Kosmetikspiegel oder ein Regal hinzu und zeigen Sie kleine Gegenstände wie Parfümflaschen, Seifen, Badesalze, Spa-Zubehör und andere Gegenstände an, die Sie anzeigen möchten.

