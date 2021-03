Das lässt einige Mountainbike-Herzen höher schlagen! Anlässlich des Aktionsprogrammes "Grüne Lückenschlüsse" in Essen wird zur Zeit an einem neuen Mountainbike-Trail an der Schurenbachhalde und der Eickwinkel Halde nahe des Rhein-Herne-Kanals gearbeitet. Die Strecke soll insgesamt eine Länge von sechs Kilometern aufweisen, 30-60 cm breit sein und hat schon jetzt den Namen "Brammen.Trail", benannt nach dem berühmten Kunstwerk "Bramme" auf der Schurenbachhalde. Rund 126.000 Euro soll der geplante Spaß für Jung und Alt kosten. Im Januar 2021 begannen die Baurbeiten und im Frühjahr 2021 soll die neue Strecke eröffnet werden.

Zur Zeit können Spaziergänger aber noch die Absperrgitter besichtigen, nur das Betreten des Trails ist verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Sowohl die Schurenbachhalde als auch die unbekanntere Eickwinkel Halde ziehen jeden Tag Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer an. Wenn das Wetter sogar zu sonnig ist, kann es schnell passieren, dass der ein oder andere gerade in Corona-Zeiten das Weite sucht und verlassenere Gefilde aufsucht. Wenn der Trail also eingeweiht wird, müssen Spaziergänger und besonders die Hundebesitzer, die dann ihren Liebling aus Sicherheitsgründen an die Leine nehmen müssen, achtsamer werden. Die Hauptsache ist, dass alle in Frieden die grüne Natur des Essener Nordens genießen können und das grüne Infrastrukturnetz in Essen ausgeweitet wird. Jetzt bedarf es nur noch eines Treffpunkts für die vielen Radfahrer und Spaziergänger, etwa in Form eines Kiosks. Das genaue Datum der Einweihung liegt noch in Ungewissheit.