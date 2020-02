Leserbrief zu Kaum Müllsünder ermittelt.

Ich zitiere die WAZ vom 26.02.2020. Es ist ein Aufruf und klingt doch wie ein Versprechen: "Essen bleib(t) sauber!" - Unter diesem Motto hat Oberbürgermeister Thomas Kufen dem wilden Müll den Kampf angesagt.

Seitdem Jahr 2017 betreue ich die Gruppe "Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap".

Dennoch sehe ich seitdem Einführen der Mängelmelder-App keine Verbesserung im Stadtteil Karnap.

Es finden weiterhin Ablagerungen in großer Menge statt.

Die Mängelmelder-App ist für das Melden gut, aber sie löst letztendlich nicht das Müllproblem vor Ort.

Allein im vergangenen Jahr 2019 gab es an 106 unterschiedlichen Standorten eine illegale Müllablagerung im Stadtteil Karnap.

Leider sind es momentan überwiegend immer dieselben Standorte die gemeldet werden.

Daher sehe ich die Mängelmelder-App zur Bekämpfung von illegalen Müllablagerungen und Ermittlung von Müllsündern als gescheitert.

Wie möchte der Oberbürgermeister Thomas Kufen das Problem in den Griff bekommen?