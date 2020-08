Wenn sich da drei SPD Männer, wenn auch zwei davon mittlerweile in eigenen Parteien, ins Rampenlicht stellen, fragen wir uns worum geht es hier eigentlich? Karnap scheint da nicht so wichtig zu sein.

Einer dieser Männer ist immerhin so ehrlich, dass er seine mögliche Ratsarbeit für Karnap als „Hobby“ bezeichnet - wenn er neben seinem Abgeordnetenjob in Brüssel dafür noch Zeit findet.

Ein anderer vermittelt eher den Eindruck, seine Selbstverwirklichung sei nur in einer neuen Splitterpartei möglich und der einzige SPD-Mann mit gültigem Parteibuch muss erklären, was aus den Wahlversprechen der letzten 70 Jahre geworden ist.

Genug geredet über gestern. Wir GRÜNE wollen über das Morgen reden, über Chancen, die es (fast) nur in Karnap und im tiefsten Essener Norden gibt. Eine gute Anbindung an die A42 und viel Platz für Gewerbe, Arbeitsplätze und günstigen Wohnraum.

Wenn im Süden von Essen Baugrundstücke gegen den Willen der Bürger auf knappe Grünflächen gesetzt werden, fragen wir uns, woher dieses Desinteresse an den Möglichkeiten im Norden kommt.

Wir sind uns sicher, jetzt ist die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Potentiale müssen entwickelt und beworben werden, es darf nicht immer nur über das geredet werden, was gestern und heute nicht optimal ist.

Zukunft lebt von einer Vision, einer Geschichte wie es werden kann. Wir dürfen unsere Energie nicht damit verschwenden, allen zu erklären warum etwas nicht möglich ist.

Beidseits des Rhein-Herne-Kanals wäre in Karnap und Altenessen Wohnen am Wasser möglich. Hausboote mit günstigem Wohnraum könnten in der Marina liegen und Touristen würden erst die Zeche Zollverein besuchen und dann das neue Viertel am Wasser. Investoren warten da auch auf die Unterstützung aus der Politik.

Radverkehr und ÖPNV muss stärker gefördert werden. Die U-Bahnverbindung nach Gelsenkirchen muss über die Buerer-Strasse hinaus weitergeführt werden. Ob Bus oder Bahn, der ÖPNV ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor um Arbeit und Wohnen zusammenzubringen.

Die Zeit ist reif für einen Neuanfang - wir GRÜNE wollen als Team, mit den Bürger*innen, die Zukunft im Norden gestalten.

Wir im Norden - Zukunft entscheidet sich hier!