Statt Grünem Nordstammtisch

- Rundgang & offene Sitzung der Grünen Fraktion im Stadtbezirk V



Einladung zur offenen Sitzung der Grünen Fraktion in der Bezirksvertretung V am 5. April



In der weltpolitischen Großwetterlage passiert erschreckend viel neues. Die Grünen im Essener Norden möchten stattdessen für das Monatstreffen am 5. April kleine praktische Veränderung ausprobieren.

Für Besprechungsfälle künftiger Anträge und erwartbarer Vorlagen der Bezirsvertretungssitzung kann die grüne Bezirksfraktion den Versammlungsraum in der Bezirksverwaltungsstelle in Altenessen nutzen. Viele Problemfälle und Chancen für die Bezirksentwicklung liegen hier unmittelbar vor der Haustür. Mit dem Altenessen Südkarree/Schweinemarkt; dem Bahnhof Altenessen, dem zu verlagernden Recyclinghof Lierfeldstrasse und einem künftigen Bernetalradweg gibt es hier diverse bezirksliche Hotspots in Sichtweite der Bezirksverwaltungsstelle in der Altenessener Str. 196.

Vor dem Besprechen möglicher Themen und Grüner Anträge für die nächste Sitzung der Bezirksvertretung, die erst am 15. Mai stattfinden wird, gibt es dort eine gute Gelegenheit, gemeinsam einige Problempunkte direkt in Augenschein zu nehmen.

18.00 Uhr: Rundgang über den ehemaligen Schweinemarkt - Altenessen Südkarree

Die Grünen bieten deshalb mit Startpunkt 18.00 Uhr an der Altenessener Strasse 196 vor dem Haupteingang der Bezirksverwaltungsstelle ein treffen an, um von dort einen Rundgang über das Altenessen Südkarree/Schweinemarkt zu beginnen. Schwerpunkt soll dabei die genauere Festzulegung sein, an welcher Stelle des großen Areals am besten eine Skulptur und/oder eine Hinweistafel zur bewegten Vorgeschichte des Orts aufgestellt werden kann. Wir müssen so endlich die Gelegenheit ergreifen, die frühere Entwicklung des heutigen Südkarrees als Deutschlands ehemals größtem Schweinemarkt sichtbar zu machen.

Natürlich ist es dabei auch möglich, beim Rundgang auch die Fragen der notwendigen Fahrrad-, wie Fußgänger*innen und ÖPNV-freundlichen Umge staltung der Verkehre rund den Altenessener Bahnhof zu bedenken. Das Neubaugroßprojekt am Palmbuschweg auf der Nordseite der Eisenbahnlinie wird in Zukunft sicherlich ebenfalls nachhaltigen Einfluß auf das "Schweinemarkt Südkarree" nehmen.

19.00 Uhr Offene Grüne Fraktionssitzung im Bezirk 5

Danach ab 19.00 Uhr soll die offene grüne Bezirksfrakionssitzung im Sitzungssaal der Bezirksverwaltungsstelle in der ersten Etage gestartet werden. Neben der Auswertung des Rundgangs ist ein Rückblick auf die letzte Bezirksvertretungssitzung im März vorgesehen. Dort war ein grüner Antrag zur Erinnerung an das Bergwerksunglück von 1942 und die Wiederherstellung eines denkmals auf dem Nordfriedhof durchaus rüde abgebügelt worden.

Bei einem anderen wichtigen tagesordnunsgpunkt hat es aber auch parteiübergeifend deutlichste Ablehnung der von den essener Entsorgungsbetriebe EBE geplanten Verlagerung des zentralen Recyclinghofs von der Lierfeldstr. an die Emscherstrasse gegeben.

Falls aus der offenen Fraktionssitzung der Grünen im Bezirk V dann schon genauere Antragsvorschläge für die nächste Bezirksvertretungssitzung Mitte Mai u.a. zum Thema Erinnerung an den Schweinemarkt hervorgehen, wäre das sicherlich ein Erfolg. Aber natürlich liegen auch bereits diverse andere Themen z. B. zur Schul- und ÖPNV-Entwicklunganderen auf dem Tisch. Grüne Anträge sollen und werden sich nicht nur auf unsere Geschichtstraditionen zwischen Altenessen, Karnap und Vogelheim beschränken.

Unter 2 G-Bedingungen wird ab 19.00 Uhr im Sitzungssaal der Bezirksverwaltungsstelle dann die Offnene Fraktionssitzung der Günen in BV 5 beginnen. Gern dürfen sich dort auchNicht-Parteimitglieder einbringen.

Ort: Bezirksverwaltungsstelle Altenessener Strasse 196 - Sitzungsraum 1. Etage - 19.00 Uhr rückwärtiger Eingang über den Hof

Veranstaltung der grünen AG Wirtschaft.

Thema: Kreis Lauf Wirtschaft.

4. April um 19.00 Uhr Im KD 11/13 in der der Karl Denkhaus Strasse.

Die grünen Landtagskandidaten Markus Spitzer-Pachel, Bezirksvertreter in der BV 5 und Mehrdad Mostofizadeh, aktuell grüner Landtagsabgeordneter aus Überruhr werden darstellen, wie bessere Kreislaufwirtschaft künftig in NRW organisiert werden kann.

Wie kann Esssen nachhaltiger gestaltet werden und was haben Kreislaufwirtschaft, die Möglichkeiten eines Altschuldenfonds, und die Verkehrswende damit zu tun? Dazu sprechen am Montag, 04. April, ab 19 Uhr die grünen Direktkandidaten Mehrdad Mostofizadeh MdL (Wahlkreis Essen IV) und Markus Spitzer Pachel (Wahlkreis Essen I) im KD 11/13, Karl-Denkhaus-Straße 11, 45329 Essen.

Für Essener Bürger*innen besteht die Möglichkeit, mehr über die Grüne Wirtschaft- und Verkehrspolitik in Essen und NRW zu erfahren und mit unseren Direktkandidat*innen ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Coronabedingungen statt. Wir bitten deshalb sich bis zum 03.04.2022 anzumelden unter wirtschaft@gruene-essen.de.