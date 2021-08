Es passiert nicht alle Tage, dass zwei Schweine durch Altenessen spazieren, jedoch wird das in Zukunft öfter passieren. Die Premiere der Bürgeraktion "Schwein vor Ort" fand gestern auf dem Altenessener Markt statt. Grund des Auftritts: Zahlreiche Altenessener Bürger(innen) wollen eine geschichtliche Markierung des Ortes „Am Alten Schweinemarkt“ und fordern die Verantwortlichen der Stadt Essen auf, endlich eine würdige Umsetzung im öffentlichen Bereich zu realisieren.

"Der Gänsemarkt und der Pferdemarkt sind sichtbarer Teil unseres städtischen Gedächtnisses, der Schweinemarkt nicht, das muss geändert werden." so Ralf Schwedtmann von der "Bürgerinitiative Gladbecker Straße".

"Es ist schön zu erleben, was passiert, wenn man die Altenessener auf ihre Stadtteilgeschichte anspricht, da sprudelt es aus manchem nur so heraus.", so Michaela Müller aus Altenessen, die sich angeregt mit einem ehemaligen Arbeiter vom Schweinemarkt unterhält.

Beim Spaziergang über den Markt erhalten die "Schweine" jede Menge Zuspruch. Die Besucher und Markthändler lächeln, winken, fotografieren, Landwirt Erich Denne und Fleischer Andreas Dittmer signalisieren ganz klar: Daumen hoch!