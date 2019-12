Weihnachtsgruß von OB Kufen

Liebe Grünflächen-Interessierte

ich wünsche allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und verabschiede mich in diesem, für den Erhalt der Grünfläche Plänkerweg/Feldwiese, aktiven Jahr nicht nur mit den besten Wünschen für 2020, sondern auch mit einem speziellen, freundlichen, respektvollen und aufschlussreichen Weihnachtsgruß in Postkartenlänge unseres Oberbürgermeisters Thomas Kufen:

8 Bürger-Initiativen essenweit - darunter auch "Rettet die Katernberger Grünflächen" gegen die Bebauung Plänkerweg/Feldwiese -, hatten stellvertretend für fast 17.000 gesammelte Unterschriften, am 09.12.2019 einen 4seitigen, Offenen Brief an OB Kufen verfasst. Zu den 17.000 Unterschriften zählen auch Eure, aus dieser Petition.

Diese kurze, knackige und aussagekräftige Weihnachtsbescherung ist das Antwortschreiben unseres OBs an die fast 17.000 PetentInnen in Essen und damit auch an Euch!

(Der Offene Brief ist nachzulesen unter dem Eintrag vom 09.12.2019 auf: https://www.openpetition.de/petition/online/bauvorhaben-katernberg-feldwiese

Fröhliche Weihnachten!