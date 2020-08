Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich befinde mich heute hier auf dem Spielplatz in Altenessen Nord an der Heßler Straße / Ecke Emscherstraße. Wie wir sehen können, ist dieses ein sehr gepflegter Spielplatz.

In diesem Wohnbereich gibt es sehr viele Familien mit Kindern, jedoch nur zwei Spielgeräte.

Wir vom ESSENER BÜRGER BÜNDNIS, fordern eine Erweiterung der Freiflächen mit weiteren Spielgeräten für unsere Kinder, so Ratskandidat für Karnap / Altenessen Nord Stephan Duda.

Ich befinde mich hier in Essen Karnap auf dem Bolzplatz Lohwiese. Dieser Bolzplatz ist frei zugänglich für alle Kinder in unserem Stadtteil.

Leider befindet sich dieser Bolzplatz in einem erbärmlichen Zustand.

Durch Vertiefungen auf der Spielfläche besteht somit auch eine große Unfallgefahr für unsere Kinder

Wir vom ESSENER BÜRGER BÜNDNIS sind für eine bedarfsgerechte Gestaltung der Spielplätze sowie die Instandsetzung unserer Bolzplätze im Essener Norden.

Ich bewerbe mich hiermit bei Ihnen für den Wahlkreis Karnap Altenessen Nord. Ich würde mich freuen wenn Sie mich mit Ihrer Stimme unterstützen.

Darum am 13. September EBB Essener Bürger Bündnis wählen!

Video: Stephan Duda zum Thema Spielplätze und Bolzplätze im Essener Norden