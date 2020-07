Für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Frage zum Ortsgeschehen haben oder einfach etwas loswerden möchtet, bietet das Essener Bürger Bündnis -Freie Wähler Karnap am Samstag, 04.07.2020 in der Zeit von 11 bis 13:00 Uhr vor dem REWE-Markt, Sigambrerweg 2, 45329 Essen eine Bürgersprechstunde an.

Da weitermachen, wo wir aufgehört haben.

Die Bürgersprechstunde in Karnap, war schon zu SPD-Zeiten ein fester Bestandteil der politischen Arbeit vor Ort, so Duda/Gollan.

Hier stehen unseren Bürgerinnen und Bürger:

Stephan Duda – Ratskandidat Karnap/Altenessen Nord

Denis Gollan – Kandidat für die Bezirksvertretung V

Friedrich Frentrop – Ratskandidat Vogelheim/Altenessen & Spitzenkandidat der Bezirksvertretung V

Wolf Günther Horn – Ratskandidat Altenessen Nord

als Ansprechpartner für Fragen und Diskussionen zu kommunalpolitischen Themen bereit.

Ziel der Bürgersprechstunde ist es nicht nur von Bürgernähe zu reden, sondern Sie auch da, wo der Schuh drückt zu praktizieren.

Wir wollen Probleme aus erster Hand erfahren und helfen Sie zu lösen.

Wir freuen uns auch das Gespräch mit Ihnen!