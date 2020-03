Auch in diesem Jahr beteiligte sich die CDU im Essener Norden wieder an der SauberZauber Aktion der Stadt Essen. Mit starker Unterstützung der Kinder der ATV Kinderturngruppe, die statt zum Training diesmal den Müll rund um die Zeche Carl aufsammelten fanden die Aktiven diesmal neben Autoreifen, Holzbrettern und vielen leeren Flaschen reichlich Müll, der an den Seitenstreifen und im Mittelgrün der Wilhelm-Nieswandt-Allee in die Landschaft geschmissen wurde. Zehn gut gefüllte Müllsäcke war das Ergebnis der Aktion. Den Kindern hat es einen riesen Spaß bereitet und Sauberkeit in Altenessen hat an diesem Samstagmorgen gewonnen.