Erstaunen hervorgerufen hatte bei uns, dass die CDU erst 3 Stunden vor der Veranstaltung ihre Teilnahme ankündigte.

Da hat wohl der Artikel in WAZ und NRZ vom selben Tage Wirkung gezeigt

Damit die Summe der Fehltritte rund wird, ließ CDU Ratsherr Maas in der NRZ behaupten, die CDU sei nicht eingeladen worden.

Dabei lag seinem Parteikollegen und Fraktionssprecher Rudi Vitzthum die Einladung bereits seit dem 19.6.2020 vor.

Wenn die CDU so Politik macht, wie sie in- und extern kommuniziert, dann muss man sich über manches nicht wundern.