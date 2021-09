Am kommenden Samstag gibt es erneut eine Protestkundgebung des Internationalistischen Bündnisses gemeinsam mit Bürgern aus dem Essener Norden gegen die Schließung der Krankenhäuser im Essener Norden und für eine wohnortnahe, allseitige Gesundheitsversorgung.

Die Schließung von Marienhospital und St. Vincenz-Krankenhauses hat schon heute unübersehbar negative Auswirkungen, sowohl was Notfälle bertrifft, als auch wegen des Mangels an Plätzen in den verblieben Geburtsabteilungen. Die Fortschreibung der Krankenhausplanung des Landes NRW sieht weitere massive Schließungen von Krankenhausabteilungen und ganzen Krankenhäöusern vor, weil alles noch mehr auf Gewinnmaximierung getrimmt werden soll. Auch deswegen ist es wichtig, den Kampf im Essener Norden weiterzuführen.

Samstag, 11. September

11 bis 12 Uhr

vor der Karlschule (gegenüber der Alten Badeanstalt)



Wie immer gibt es ein offenes Mikrofon für den Bürgerprotest.