Franz Müntefering gehört noch heute zur Riege der bekanntesten Deutschen Politiker. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Sozialdemokrat insgesamt 22 Jahre im Deutschen Bundestag saß. Im Kabinett Merkel I war er von 2005 bis 2007 zudem Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit und Soziales. Am Freitag, 13. März, ist der heute 80 Jährige ab 18 Uhr zu Gast in der AWO Begegnungsstätte im Louise-Schroeder-Zentrum in Essen-Katernberg und blickt mit den Besuchern auf sein Leben zurück. Der Vorverkauf läuft.



Eigentlich könnte Franz Müntefering seinen Ruhestand genießen. Doch das kommt für den 80 Jährigen nicht in Frage. Für ihn heißt Älterwerden leben. Genau diese Lebenseinstellung hat er in seinem Buch "Unterwegs: Älterwerden in dieser Zeit" zusammengefasst.

"Das Alter sind Problem und Lösung"

Das Alter und die Älteren, ein Problem? Sie sind auch die Lösung. Franz Müntefering schreibt unbeschwert, aber nachdenklich über das alltägliche Leben im Älterwerden, über Mobilität und Begegnung, über Gesundheit und Sterben, über Solidarität zwischen Menschen, über Europa und unsere Demokratie und, mit besonderer Dringlichkeit, über die Frage, wie wir den künftigen Generationen die Welt hinterlassen. Sein Buch ist getragen von der Zuversicht, dass Dinge gestaltbar sind, abhängig von der Bereitschaft zum Engagement und vom Mut zum Handeln – in der Politik, in der Gesellschaft und persönlich.

Vorverkauf in der AWO Begegnungsstätte im Louise-Schröder-Zentrum

Der Kartenverkauf für die Lesung mit Franz Müntefering in der AWO Begegnungsstätte im Louise-Schroeder-Zentrum, Alte Kirchstraße 1, in Essen-Katernberg läuft bereits. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Los geht es um 18 Uhr.

Tickets gibt es montags in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr sowie mittwochs und freitags, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, ausschließlich in der Katernberger Bibliothek auf der Katernbergerstraße 36 in Essen. Die Karten kosten zwei Euro. Im Preis ist ein Begrüßungsgetränk inklusive.