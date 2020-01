49 Schulen aus NRW wurden in Düsseldorf als „Digitale Schule“ ausgezeichnet. Diesen Schulen wurde es durch einen Kriterienkatalog ermöglicht, eine Standortbestimmung sowie eine Selbsteinschätzung zum Thema „Digitalisierung“ vorzunehmen und Anregungen umzusetzen.

Bei einer entsprechenden Profilbildung kann von einer „Digitalen Schule“ gesprochen werden. Die Module sind orientiert an der KMK-Strategie „Digitale Bildung“ und wurden von Fachexperten und Wissenschaftlern entworfen.

Ehrung soll Schulen zusätzlich motivieren



Die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.

„Um Schulen zu motivieren, ihr digitales Profil zu schärfen und informatische Inhalte verstärkt in den Unterricht zu bringen, haben wir die Auszeichnung „Digitale Schule“ ins Leben gerufen. Mit dem Signet wollen wir das Engagement all der Schulleitungen und Lehrkräfte würdigen und bestärken, die sich für eine zeitgemäße Bildung in der digitalen Welt stark machen“, sagte Thomas Sattelberger, Vorstandsvorsitzender der Initiative „MINT Zukunft schaffen“.

Essener Gymnasium hat sich in diesem Jahr erstmals beworben

Das Gymnasium Am Stoppenberg hat sich in diesem Jahr erstmals beworben. Der Schulleiter Rüdiger Göbel nahm die Gratulation von Schulministerin Yvonne Gebauer entgegen.

„Die Auszeichnung der Schule ist eine Bestätigung der intensiven Arbeit der letzten Jahre, die von Seiten der schulischen Arbeitsgruppe ‚Digitalisierung‘ geleistet wurde. Dass wir mit unserer Ausstattung momentan eine herausragende Stellung einnehmen, verdanken wir auch den Bemühungen der IT-Abteilung des Schulträgers, die zur Verfügung stehenden Mittel aus Land und Bund zügig abzurufen und zu investieren“, so Rüdiger Göbel. Das Türschild und die Urkunde zum Signet „Digitale Schule“ dürfen für drei Jahre geführt werden.