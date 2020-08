Da die Verkehrssituation am BHF Altenessen immer wieder in der Kritik steht, freut sich Thomas Spilker, Verkehrspolitischer Sprecher der FDP und Aufsichtsratsmitglied der Ruhrbahn, das nunmehr der geforderte Abfahrtanzeiger, der neben Bussen, Tram und U-Bahn, auch die Regionalbahnen berücksichtigt, installiert wurde. Leider so Spilker, sollte zunächst der Anzeiger aus drei Richtungen einsehbar sein, dies ist zur Zeit leider noch nicht der Fall, auch ist die Sichtachse sicherlich noch zu optimieren, dennoch ist die Maßnahme gut und hilft ÖPNV Nutzern sich zeitlich besser zu orientieren. Leider waren Rolltreppen und Aufzug schon wieder außer Betrieb. Klaus Tornede, sachkundiger Bürger der FDP: Obwohl die Fahrtreppen erst jüngst erneuert wurden, bremsen dauerhafter Vandalismus die Fahrgäste aus, was insbesondere für gehbehinderte Personen unerträglich ist.

Am Bhf. Altenessen sind nunmehr U -Bahnabgang und Aufzug schnellstens durch die Stadt Essen in ein ansprechbares, optisches Erscheinungsbild zu setzen. Thomas Spilker: Farbe tut mach mal Wunder. Auch sind noch Abfallbehälter und Halteverbotsschilder umzusetzen, damit auch Kinderwagen und Rollstühle optimierten Zugang am Bussteig Richtung Borbeck erhalten.

„Weiterhin“ so Spilker, werden mit hohen Geldbeträgen die Rolltreppen und Auf-

züge der ganzen U Bahn Nordstrecke in den nächsten drei Jahren erneuert.“