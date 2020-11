Hohe Covid 19 Werte in den nördlichen Stadtbezirken beunruhigen die Bevölkerung und die Ortspolitik.

Thomas Spilker, FDP Ortsvorsitzender: „ Vor dem Hintergrund der Krankenhaus Schließung in Stoppenberg und Altenessen und die derzeitige Entwicklung der Corona Infektionen im Essener Norden sieht die FDP weitere Nachteile für die Zukunftsfähigkeit des Essener Nordens.“ So sind einmal die Ursachen für den überproportionalen Anstieg der Covid – Erkrankungen genauestens zu analysieren. Es stellt sich in der Tat die Frage, inwieweit das Sozialgefüge und der extrem, hohe Ausländeranteil ursächlich für die Erkrankungen sein können. Gegebenenfalls ist hierzu ein neutrales Gutachten zu erstellen und Lösungsansätze aufzuzeigen. Insbesondere vor dem Hintergrund der gefährdeten medizinischen Versorgung durch die Krankenhausschließungen und in diesem Fall, der gegenüber dem Stadtgebiet deutlich erhöhte Anteil der Covid 19 Erkrankungen, erscheint der Bedarf stationärer, medizinischer Behandlung für den Norden als unabweislich. Spilker: „Der neue Rat der Stadt ist in seiner Gänze gefordert den Norden nicht vom Gesundheitsstandort Essen abzukoppeln. Dies gilt auch für die fachärztliche ambulante Versorgung, egal ob für Alt oder Jung.