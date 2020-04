Eine erhebliche Verbesserung des Verkehrsflusses im Kreuzungsbereich Lierfeldstr / Altenessenerstr erwartet die FDP Essen Nord von der Freigabe der zusätzlichen Rechtsabbiegespur. So kann nun der Verkehr besser abbiegen und der Stauraum für haltende Fahrzeuge ist vergrößert, wodurch der Rückstau die Einmündung zum Einkaufscenter nicht mehr behindert. Damit endet zum Glück eine lange Problematik betont Thomas Spilker, verkehrspolitischer Sprecher der FDP im Bau und Verkehrsausschusses des Rates.

Nunmehr muss zügig das Umfeld verbessert werden. So soll eine neue Abfahrtanzeige der Ruhrbahn für den OPNV Verknüpfungspunkt BHF Altenessen an zentraler Stelle aufgestellt werden, um den ÖPNV Nutzern frühzeitig eine Orientierung zu geben. Die ca. 60000 Euro teure Anlage soll laut Ruhrbahn bis zu den Sommerferien installiert sein.

Im Bereich des neuen Busbahnsteiges sind nun noch kurzfristig ein Lichtmast der mitten auf dem Bürgersteig installiert wurde und ein Abfallbehälter zu versetzten, sowie ein Halteverbotsschild zu entfernen, damit der tägliche Slalomlauf der Busbenutzer ebenfalls ein Ende hat. Aktuell ist auch eine Sanierung des Aufzuges, sowie des Abganges zur U Bahn durch die Stadt Essen erforderlich. Thomas Spilker: „Wir werden Im Fachausschuß aufpassen, dass die Mittel hierfür schnellstens eingestellt werden. Ein paar Eimer Farbe und Wandfliesen dürften ja nicht erneut Jahre auf sich warten lassen.“ Auch sollten, so Spilker, gleichzeitig Aufsichtsrat der Ruhrbahn, die Aushangtafel im U Bahn Haltebereich mit ein paar Dosen Farbe und neuen Frontscheiben in ein ansprechendes Bild gebracht werden. Die Aufenthaltsqualität könnte so mit einfachen Mitteln verbessert werden.

Anlage Fotos:

Thomas Spilker FDP:

Dringend benötig der U Bahn Aufzug einen neuen Farbanstrich.

Die neue Abbiegespur Richtung Altenessen verbessert den Verkehrsfluss.