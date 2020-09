Gehen Sie bitte zur Wahl !

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen aus dem Essener Stadtbezirk V (Altenessen, Karnap und Vogelheim).

Am Sonntag, dem 13 September finden in NRW die Kommunalwahlen statt.

Somit auch in unserer Stadt sowie in den 9 Stadtbezirken. Es werden 4 Stimmzettel auszufüllen sein. Es werden der Oberbürgermeister, der Rat, die Bezirksvertreter sowie das Ruhrparlament (RVR) gewählt. Wir, das Essener Bürger Bündnis – Freie Wähler kandidieren in allen 41 Essener Kommunalwahlbezirken für den Rat sowie für alle 9 Bezirksvertretungen. Für das Ruhrparlament kandidiert für uns, die Freien Wähler unser EBB-FW Mitstreiter Wilfried Adamy aus Essen Freisenbruch.

Wir, die Kandidaten für die Bezirksvertretung V mit dem Spitzenkandidaten Friedrich Frentrop (Vogelheim/Altenessen), Stephan Duda (Karnap / Altenessen-Nord), Wolf Günther Horn ( Altenessen Nord) und Martin Springer (Altenessen-Süd) möchten für den Norden unserer Stadt weiter eine zielführende Politik für die Menschen mitgestalten. Wir haben in den nunmehr 6 Wochen Wahlkampfzeit an unseren vielen Informationsständen sehr interessante Gespräche mit Ihnen führen dürfen. Über Ihr Interesse und auch positiv vorgetragene Ideen haben wie uns sehr gefreut. Nun liegt es an Ihnen, uns Ihr Vertrauen auszusprechen und uns in unserer erfolgreichen Politik im Rat und in der Bezirksvertretung zu unterstützen.

Deshalb gehen Sie auf jeden Fall zur Wahl. In vielen Ländern kämpfen noch die Menschen für ein Wahlrecht.

Und das ist auch ein Grund: Wer nicht wählen geht, stärkt die, den er auf keinen Fall wollte.

Bitte nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr und vor allem, bleiben Sie gesund.