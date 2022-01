Die Grünen in Altenessen, Karnap und Vogelheim laden am 12. Januar zum ersten Nordstammtisch im neuen Jahr ein. Leider wird er Corona bedingt wieder einmal als virtuelles Treffen stattfinden müssen.

Trotz dieser noch andauernden Virusattacken beginnen Grüne das Jahr 2022 mit großen Erwartungen. Deutlich erhöhter Mindestlohn und andere positive Auswirkungen einer Bundesregierung mit grüner Beteiligung sollten bald erlebbar sein. Gleich zum Jahreswechsel bekommen wir allerdings ebenso mit, dass selbst um das europaweite Aus der Atomenergie noch heftig gekämpft werden muss und das "green washing" gefährlicher und klimaschädlicher Energieträger jetzt erst recht Fahrt aufnimmt. Dagegen werden Grüne auch außerhalb der wichtigen Stadtteilarbeit u.a. Demonstrationsenergie aufwenden müssen.

Gefährdete Waldfläche im Bezirk V

Gleich nebenan in unseren Stadtteilen, z.B. am Loskampwäldchen in Altenessen, muss ganz konkret die Bauverwaltung davon überzeugt werden, dass Kindertagesstätte statt Wald keine zeitgemäße Formel mehr sein kann. Wir Grünen und die örtliche Bürgerinitiative hatten mehrere alternative Bauflächen im Stadtteil vorgeschlagen, von denen wir eine ernsthafte Prüfung durch die Stadt Essen erwarten.

Fehlend: umweltschonende Verkehrskonzepte

Zwischen Palmbuschweg und dem Altenessener Bahnhof soll statt der Kutel-Milchhof-Ruinen ein modernes Wohn- und Gewerbequartier entstehen. Diese Rieseninvestition kann für den Stadtteil aber nur gut werden, wenn insbesondere die aktuell miserable Verkehrssituation insbesondere für den Fuß- und Radverkehr gleichzeitig verbessert wird. Dafür werden Grüne mit weiteren Verbündeten viel politische Ausdauer zeigen müssen, sonst droht doch wieder nur eine PKW- und LKW Beschleunigungslösung.

NRW-Landtagswahl vorbereiten

Nicht zuletzt schlägt ja auch der NRW-Landtagswahlkampf mit dem Wahltag 15. Mai erste Wellen. Mit Markus Spitzer-Pachel, unserem Landtags-Direktkandidaten für den Essener Norden und Borbeck soll ausgelotet werden, welche Kampagnenmöglichkeiten bis dahin sinnvoll genutzt werden können. Natürlich geht es dann auch darum, damit besondere Vorhaben in den Nordstadtteilen voranzubringen.

Zum virtuellen Stammtisch am Mittwoch, dem 12. Januar ab 19.00 Uhr sind natürlich Nicht-Mitglieder ebenso herzlich eingeladen.

Interessierte können mit einer E-Mail an Walter Wandtke, Stadtteilgruppenkoordinator der Grünen im Bezirk 5, die entsprechenden Stammtisch-Einwahldaten erhalten.

Email-Adresse : walter.wandtke@gmx.de