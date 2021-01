Coronabedingt war durch Feiereinschränkungen und Verkaufsverbote von Feuerwerkskörpern in Essen, wie fast im ganzen Land ein sehr ruhiger Jahreswechsel mit erheblich weniger Feinstaubbelastung und Personenschäden zu registrieren. Keine Personenschäden gab es zum Glück auch in Altenessen.

Allerdings konnte sich hier leider eine Testostron - oder durch andere Mittel übersteuerte Jungmännergruppe mutwillig bei ihrem Silvesterknall über die öffentliche Infrastruktur hermachen. Gern geäußerte Vermutungen, in welchem Ausmass diese Lust an Verwüstung etwas mit Nationalität oder Religion zu tun hätten, führen dabei sicherlich nicht weiter. Gute Polizei- und Jugendarbeit ist hier eher hilfreich.

In diesem Sinne haben Grünen in Altenessen, Vogelheim und Karnap dazu eine Erlärung verfaßt . Michael Spitzer-Pachel als frisch gewählter 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister und Mitglied der Grünen Fraktion in der Bezirksvertretung V konnte auch bereits die Gelegenheit nutzen, mit Mandatsträgern anderer Parteien und Verantwortlichen in der Stadt Essen notwendige Konsequenzen zu besprechen.

Grüne Essen-Nord :

Erklärung zu den Zerstörungen am Altenessener Markt

"Mit Bestürzung haben wir GRÜNE Essen-Nord die Sachbeschädigung rund um den Altenessener Markt wahrgenommen. Abgebrannte und zerstörte Mülleimer, sowie zerschlagene Scheiben an den Bushaltestellen zeigen ein Bild der Verwüstung. Wir fordern die Täter*innen auf, sich der Polizei zu stellen und unterstützen den Aufruf der Polizei, dass sich weitere mögliche Zeugen melden sollen, um die Straftaten zu verfolgen.

Diese Silvesternacht war sicherlich unter den coronabedingten Auflagen keine „normale“ Silvesternacht und wir können daher festhalten, dass durch das schnelle Eintreffen der Polizei weitere Sachbeschädigungen gestoppt werden konnten, 4 Personen gefasst bzw. die Personalien aufgenommen wurden.

Thema für die Sitzung der BV 5 am 19. Januar

Wir GRÜNE Essen Nord werden uns in den kommenden Tagen und Wochen mit verschiedenen Akteuren aus Polizei und Verwaltung (Jugendhilfe Netzwerk Nord) abstimmen, sowie in der Bezirksvertretung V das Thema aufgreifen.

Einen ersten Austausch auf der Ebene von Oberbürgermeister Herrn Thomas Kufen, dem Ordnungsdezernenten Herrn Christian Kromberg (Stadt Essen), Polizeivertretern, AWO - Arbeiterwohlfahrt Essen und dem Bezirksbürgermeister Hans Wilhelm Ziwehoffund deren Stellvertreter Klaus Hagen und Markus Spitzer-Pachel hat es bereits gestern Vormittag in der Alten Badeanstalt in Altenessen gegeben.

Wir hoffen, dass sich so etwas nicht noch einmal wiederholt und wünschen allen Altenessener Bürgerinnen und Bürgern ein frohes neues Jahr 2021