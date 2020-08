Prominente Gäste mit Oberbürgermeister Thomas Kufen an der Spitze, fetziger Jazz und lockere Gespräche sind angesagt – beim Frühschoppen der CDU im Stadtbezirk VI Zollverein am Sonntag, 30. August 2020, 12 bis 14 Uhr im Biergarten des Restaurants Am Kreuz, Ernestinenstr. 116, in Essen-Stoppenberg.

„Alle Freunde von guter Laune und bester Stimmung – auch über die Grenzen von Katernberg, Schonnebeck und Stoppenberg hinaus – sind herzlich willkommen“, sagt Thorsten Schoch, Vorsitzender des CDU Stadtbezirks VI Zollverein. Für Gespräche stehen neben OB Kufen auch CDU-Kreisvorsitzender Matthias Hauer MdB sowie Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretung VI zur Verfügung.

Musik und Stimmung machen die „New Dixie Hot Doxx“ um den Stoppenberger Arzt Stephan Müller. Das Repertoire reicht von Dixieland bis New Orleans Jazz. Einlass: ab 11.30 Uhr, Eintritt: 5 Euro.

Die Veranstaltung erfolgt unter Einhaltung der Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln, die Anzahl der Teilnehmer ist daher begrenzt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, bitte bis zum 21. August per E-Mail an cdu.zollverein@gmx.de