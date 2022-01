Der ökumenische Gabenzaun -eine gemeinsame Aktion der Evangelischen Kirchengemeinde Altenessen-Karnap und der Pfarrei St. Johann Baptist- ist ein Hilfsprojekt zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen im Essener Norden.

Zur Unterstützung des Projektes haben Hicham El Founti, Vorsitzender der Jungen Union Essen-Nord, und Rahel Gartzke, Vorstandsmitglied der Jungen Union Essen-Nord, eine Spende in Höhe von 150,00€, die bei der Aktion „Für jedes Kind einen Weihnachtsmann“, bei der 400 Schoko-Weihnachtsmänner für Kindergartenkinder im Essener Norden verteilt wurden, zusammengekommen war an Ulrich Hütte und Tanja Doczekala übergeben.

Dazu Hicham El Founti: „Bei unserer Aktion im Dezember konnten wir auch eine Geldspende sammeln, die wir heute an den Altenessener Gabenzaun übergeben konnten, an dem seit Beginn der Corona-Pandemie hilfsbedürftige Menschen unterstützt werden. Als Christdemokraten freuen wir uns sehr darüber, dass wir diese gemeinsame Aktion der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde unterstützen dürfen. Wir danken allen engagierten Helferinnen und Helfern, die hier Woche für Woche die Spenden vorbereiten und verteilen“.