Heute mal wieder das Stück Rahmstrasse zwischen Palmbuschweg und Graitengraben gegangen. Dabei kann einem nur schlecht werden. Müllsäcke (teils schon aufgerissen) auf dem Gehweg, schaut man durch die Hauseinfahrten, sieht man Müllberge, die scheinbar immer größer werden.

In all den Jahren ist nichts passiert. Fraglich, ob solche Zustände auch in Bredeney oder Werden hingenommen würden.

Wann endlich passiert mal was?

Wenn man den Essener Norden schön reden will darf man solche Schmuddelecken nicht verschweigen oder darüber hinweg sehen!