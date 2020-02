Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei. Ganz im Gegenteil - die CDU im Essener Norden beginnt das Wahljahr 2020 mit ihrer traditionellen Bürgersprechstunde unter dem Motto: " Kutzner im Doppelpack ". Dazu stehen der Vorsitzende der CDU Altenessen, Ratsherr Uwe Kutzner und Bezirksvertreter Stefan Patrick Kutzner den interessierten Bürgern Rede und Antwort. Die Sprechstunde findet statt, am

Mittwoch, dem 26. Februar 2020, 18:00 - 19:30 Uhr,

Gaststätte Bückmannsmühle, Schonnefeldstraße 86.

In diesem Jahr, am 13. September haben die Wähler bekanntlich erstmals vier Stimmen zu vergeben - die für den Oberbürgermeister, die für den jeweiligen Ratskandidaten, für die Liste der Bezirksvertretung und erstmals werden die Vertreter der Verbandsversammlung beim Regionalverband Ruhr auch direkt gewählt. Neben aktuellen Themen aus dem Rat und der Bezirksvertretung werden die beiden Kommunalpolitiker speziell über die laufenden Entwicklungen im Essener Norden - vom Wohnen am Wasser ( ehemals Marina ) über den Stand am ehemaligen Kutel im Palmbuschweg, den Neubau der Gesamtschule am BBB, der A52 sowie über das Verkehrskonzept Essener Norden, das im Rahmen des Projektes Freiheit Emscher erarbeitet wurde, berichten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, ihre Fragen, Anregungen und Probleme mit den CDU-Vertretern zu erörtern.