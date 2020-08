Der Wahlkampf für die Kommunalwahl am 13. September hat begonnen. Für die CDU-Stoppenberg kandidieren Michael Neuhaus im Wahlbezirk 29 Stoppenberg für den Rat der Stadt Essen und Franz Bernd Rempe für die Bezirksvertretung im Stadtbezirk VI Zollverein.

Michael Neuhaus ist Maschinenbautechniker, in Schonnebeck aufgewachsen, ehrenamtlich engagiert und seit 2015 Vorsitzender des CDU Ortsverbandes in Stoppenberg. Franz B. Rempe hat seine Heimat von Geburt an in Stoppenberg. Der langjähre Chef der Konzern-Publikationen und weltweiten Mitarbeiter-Kommunikation von Bayer in Leverkusen ist Mitglied im Vorstand der örtlichen Werbegemeinschaft und im Beirat des FC Stoppenberg. Dem Verein gehört er bereits seit mehr als 50 Jahren an.

Ebenfalls für die CDU Stoppenberg bewerben sich die Mediengestalterin und Industriemeisterin Druck, Heike Eckhardt, sowie der selbständige Tourismuskaufmann Siegbert Luke um ein Mandat in der Bezirksvertretung VI Zollverein.

Ganz oben auf ihrer Agenda für Stoppenberg haben die Kandidaten die Themen Wohnungsbau fördern, Einkaufsmöglichkeiten optimieren, Gefahrenpunkte im Straßenverkehr entschärfen, den Barbarossa-Platz entwickeln, die medizinische Versorgung im Stadtbezirk sichern, Digitalisierung der Schulen vorantreiben und Gebäudemängel beheben sowie Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung.