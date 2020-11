Rund anderthalb Monate nach der Kommunalwahl trat am 24. November 2020 die Bezirksvertetung V in neuer Besetzung zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Unter den andauernden Corona-Sicherheitsbedingungen geschah das nicht in einem Saal innerhalb des Stadtbezirks V, sondern im Rathaus Essen. In dieser konstituierende Sitzung der neugewählten Bezirksvertretung 5 für Altenessen - Karnap- Vogelheim wurden erwartungsgemäß auch mit den grünen Stimmen wieder Hans-Wilhelm Zwiehoff von der SPD als Bezirksbürgermeister und Klaus Hagen von der CDU als erster stellvertretender Bezirksbürgermeister gewählt.

Aber nach mehr als 30 Jahren oppositionellen Einzelkämpfer*innentums sind endlich auch Grüne mit in der Repräsentation des Stadtbezirks 5 vertreten. Einzig die dreiköpfige AFD-Fraktion hatte gegen diese Wahliste gestimmt.

Unsere frische grüne Bezirksvertretungsfraktion mit Stephanie Kemper als Fraktionsvorsitzender und Markus Spitzer-Pachel, der zum 2. stellvertretenden Bezirksbürgermeister gewählt wurde, hatte sich gleich mit einer Anfrage zur Contilia Krankenhausgruppe und den Auswirkungen ihrer Krankenhausschliessungen im Essener Norden für die Notfallversorgung eingebracht:

Gesundheitliche Notfallversorgung im Essner norden noch gesichert?

Anfrage zur BV-Sitzung am 24.11.2020

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister,

wir bitten um ausführliche Informationen, ob die Notfallrettung mit Rettungsassistenten und -sanitätern sowie Notärzten in den Stadtteilen Karnap, Altenessen (Nord und Süd) und Vogelheim mit den beiden verbleibenden Standorten im Philippusstift und St.Vincenz-Krankenhaus mit einem RTW derzeit gewährleistet ist, um in Fällen von Herzinfarkten, Atemnot, Schlaganfällen, Unterzuckerungen, Krampfanfällen, schweren Unfällen innerhalb von acht bis maximal 12 Minuten am Einsatzort zu sein.

Wie viele RTW-Fahrzeuge stehen an den beiden RTW-Standorten am Philippusstift und St. Vincenz-Krankenhaus für die Versorgung der Stadtteile im Bezirk V derzeit gleichzeitig zur Verfügung?

Mit freundlichen Grüßen, Stephanie Kemper

Fraktionsvorsitzende B’90 / Die Grünen

in der Bezirksvertretung V Altenessen / Karnap / Vogelheim

Für diesen Vorstoß, zumindest zu erfahrenen, wie es die verbliebenen Grundlagen der Versorgungssicherheit in unseren Stadtbezirk steht, nur Zustimmung. Die Gesundheitsversorgung im Essner Norden werden wir ja tatsächlich nur sichern können, wenn eine mögliche breite, parteiübergreifende Front gegen diesen Infrastrukturabbau kämpfen kann.