Im Rahmen der diesjährigen Sommeraktion lädt die örtliche CDU alle interessierten Bürger zu einem ersten Rundgang durch den neu umgestalteten Kaiser-Wilhelm-Park nach Altenessen ein. Der in die Jahre gekommene Park ist in diesem Sommer von der Stadt Essen und gefördert von der Europäischen Union und mit EFRE Mitteln 2020 des Landes NRW, aufwendig umgestaltet worden.

Dies möchten wir zum Anlass nehmen und den Bürgern einen ersten Rundgang durch den Park anzubieten und die Freizeit Idyllemit ihren neuen familienfreundlichen Ergänzungen im Essener Norden vorstellen.

Treffpunkt ist am 11. August 2021, 17:30 Uhr, Eingang Palmbuschweg ( gegenüber Helenendamm ).

Uwe Kutzner, Vorsitzender der örtlichen CDU und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung- -planung und Bauen wird den Rundgang begleiten und die Veränderungen vorstellen..

Zum Abschluss werden die Teilnehmer zu einem kühlen Getränk in den Biergarten des Parkrestaurants Spindelmann, Palmbuschweg 57 ( bei schönem Wetter ), herzlich eingeladen.

Zu diesem Termin wird auch unser Bundestagskandidat Florian Fuchs zustoßen.

Trotz der Freiluftveranstaltung bitten wir Sie einen Mund- u. Nasenschutz mitzuführen.