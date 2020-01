Die Grünen im Bezirk 7 (Steele, Horst, Kray, Freisenbruch, Leithe) haben den 20-jährigen Jurastudenten Salomo Ortega Sawal mit satten 100% zum Sprecher gewählt. Damit stellen sie direkt zu Beginn des neuen Jahrzehnts die Weichen vor der anstehenden Kommunalwahl und leiten den Generationenwechsel ein.

„Zunächst gilt mein Dank den zahlreichenden (Neu-)Mitgliedern im Bezirk für das überwältigende Vertrauen und das starke Ergebnis. Ich möchte mich mutig mit Selbstvertrauen und Rückgrat den Herausforderungen stellen, vor denen die Politik in dieser Dekade steht und die Grünen als progressive, dynamische Kraft etablieren, welche gemeinsam mit den Menschen zuversichtlich in die Zukunft geht. Dazu zählen insbesondere die Menschheitsaufgabe des Klimaschutzes, welche im Großen global gemeinsam gelöst werden muss, in der Umsetzung jedoch im Kleinen bei jedem einzelnen von uns im lokalen Handeln beginnt. Auch möchte ich meine politische Arbeit dem entschlossenen Eintreten für Demokratie, Menschenwürde und Weltoffenheit gerade in einer Metropole wie Essen, im Herzen des Ruhrgebiets und Europa, widmen. Dazu gehört auch der intensive Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit, in einer Stadt mit hoher sozialer Spaltung und Nord-Süd-Gefälle. Für ersteres möchte ich leidenschaftlich kämpfen, um letzteres zu überwinden!“

In Hinblick auf die Kommunalwahl sieht Ortega Sawal ein großes Potenzial für die Essener Grünen, insbesondere für den Bezirk. Er gibt sich kämpferisch und möchte bei den anstehenden Wahlen auf Sieg spielen, inklusive Kampfansage an die politische Konkurrenz: „Wir GRÜNE im Bezirk werden engagiert mit einem starken und bunten Team antreten, mit dem klaren Anspruch an eine Politik für ein gutes Heute und besseres Morgen, welche sich an den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts messen lassen muss. Ich freue mich auf den Wahlkampf!“

Als Neumitgliederbeauftragte wurde Christine Müller-Hechfellner gewählt, die als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen Ratsfraktion und Sozialpolitikerin viel Erfahrung mitbringt. Sie freut sich auf den frischen Wind durch die zahlreichen Neumitglieder und wirbt um weitere: „ Der Neumitgliederzuwachs ist seit letztem Jahr um mehr als das doppelte gestiegen und zeigt, dass wir in der Gesellschaft mit unseren grünen Werten und nachhaltiger Politik großen Anklang finden. Das bestätigt mich bei meiner Arbeit und bestätigt, dass es sich lohnt für eine ökologische, weltoffene und soziale Stadt einzutreten. Ich freue mich auch über zahlreiche junge Menschen, die in unserem Bezirk aktiv sind, denn gute Politik kommt von allen, für alle. Mit Salomo an der Spitze der Grünen im Bezirk machen wir unseren Anspruch deutlich, dass Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit auch im Personal gelebt werden und wir auch mit versierten Jungpolitikern in die Kommunalwahl gehen.“