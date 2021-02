Trotz aller Corona bedingten Einschränkungen steht Kommunalpolitik nicht still und die Grünen im Essener Norden bündeln die Kräfte für die vielen Aufgaben, die weiterhin auf ökologisch-soziale Lösungen warten. Dafür zählen wir auf deutlich mehr gewordene Mitglieder im Stadtbezirk, aber natürlich ebenso auf weitere interessierte Bürger*innen, die unsere Stadtteile weltoffen und umweltbewusst voranbringen wollen.

Die Grüne Fraktion im Stadtbezirk V

Deshalb laden die Grünen im Bezirk 5 für Samstag, den 27. Februar herzlich zum Mitgestalten und Mitmachen ein. Wir möchten bei einem virtuellen Stammtisch auch darüber informieren, was sich im Bezirk V (Altenessen/Vogelheim/Karnap) seit der letzten Kommunalwahl und durch den Zuwachs an Neu-Mitgliedern alles getan hat. Wenn die Lockdown-Einschränkungen wieder aufgehoben sind, werden wir uns dann hoffentlich wieder auf der gemütlichen Terrasse des Cafés im Kulturzentrum KD 11/13 neben dem Alleecenter in Altenessen treffen.

Die Voraussetzungen dafür, dass grüne Konzepte für den Essener Norden nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt werden, sind besser geworden. Endlich haben GRÜNE im Essener Norden in der Kommunalwahl im September 2020 zwei Sitze in der Bezirksvertretung Bezirk V erkämpft, also Fraktionsstärke erzielt. Stephanie Kemper wurde als Fraktionsvorsitzende, Markus Spitzer-Pachel als 2. stellvertretender Bezirksbürgermeister gewählt..

Grüne Informationsplattformen für Altenessen/Karnap/Vogelheim erneuert



Zum Informationsaustausch gibt es jetzt neben der bekannten Webseite des Grünen Kreisverbands Essen auch eine Homepage für den Stadtbezirk 5 ( bv5-gruene-essen.de ), einen Instagram- sowie einen Twitteraccount.

Wir freuen uns deshalb auf viele Besuche und Diskussionen beim nächsten digitalen Stammtisch Nord am Samstag 27.02.2021 um 16 Uhr . Zugangsdaten : https://global.gotomeeting.com/join/412170405

Stammtisch auch über Telefon einwählbar: (Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die sofortige Teilnahme über eine der unten aufgeführten Direktwahlnummern möglich.)

Deutschland: +49 721 6059 6510 - Direktwahl: tel:+4972160596510,,41217040

Mit freundlichen Grüßen, Walter Wandtke,

Stadtteilkoordinator der Grünen im Stadtbezirk 5 – Altenessen/Vogelheim/Karnap