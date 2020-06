Alle Wahlkreise in den Essener Stadtbezirken V und VI hat auch die FDP im Essener Norden besetzt. So kandidieren in Altenessen, Vogelheim und Karnap für den Rat der Stadt: Thomas Spilker, Maximilian Giepmann, Marcus Fischer und Lothar Walter. Sowie in Stoppenberg, Katernberg und Schonnebeck Svenja Posenau, Gunnar Rüth und Matthias Rösch.

Für die Bezirksvertretungen wurden in der Reihenfolge der Liste in Wahlversammlungen gewählt:

Bezirk V : Thomas Spilker, Marcus Fischer, Maximilian Giepmann, Lothar Walter und Ingeborg Spilker.

Bezirk VI: Matthias Rösch, Gunnar Rüth, Barbara Schössner und Svenja Posennau

Matthias Rösch und Thomas Spilker stellten die Schwerpunkte für das FDP Stadtteilprogramm Essen – Nord vor. „So ist die Stärkung des Einzelhandels in den Neben- und Mittelzentren notwendig. Familien und Senioren benötigen attraktiven und bezahlbaren Wohnraum. Sie Stadtteile müssen sauber und sicher sein. Die Aufenthaltsqualität in Grünanlagen und Parks ist weiter zu verbessern, Sport und Freizeiteinrichtungen müssen moderne Standards erfüllen. Der Lückenschluss der A 52 mit er damit verbundenen Entlastung ist endlich durchzuführen. Kinder und Jugendliche benötigen eine bedarfsorientierte Jugendbetreuung sowie leistungsfähige und baulich geeignete Schulen. Die Integration ist zu verbessern, eine ausgewogene Verteilung von Asylbewerbern und Ausländern ist zwingend notwendig. Laufende Programme sind fortzusetzen. Vereine und Verbände sowie die Brauchtumspflege sind zu unterstützen.“