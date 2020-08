GRÜNE aus den Bezirksvertretungen 1, 5 und 6 hatten hierzu am letzten Samstag eingeladen entlang der A52 vom Autobahndreieck Essen-Ost (A 40 ) bis zum Autobahnkreuz Essen-Nord (A 42 ) gemäß Bundesverkehrswegeplan 2030 ( Dringlichkeitsstufe = weiterer Bedarf) den geplanten Streckenverlauf entlang zu radeln. Christoph Kerscht, Planungspolitischer Sprecher der Fraktion , zeigte gleich zu Beginn auf dass wir GRÜNE in Essen eine gute Alternative zum Ausbau der A52 im Essener Norden parat haben : https://gruene-essen.de/blog/2018/05/03/entlastung-der-gladbecker-strasse/

Entlang der Strecke konnten die Teilnehmer*innen sich einen Eindruck verschaffen welche Auswirkungen der Ausbau der A 52 im Essener Norden auf Mensch und Natur hätte. Z.B. der Stoppenberger Bach müsste verlegt werden, der Ausbau vom Radwegenetz wird blockiert da die Ausgleichflächen für den Ausbau der Autobahn erhalten bleiben müssen. Im Helenenpark, der als Grüne Lunge vom Essener-Norden dem A52 Projekt geopfert werden müsste zeigten wir mit Hilfe eines Absperrband welche Ausmaße das Projekt mit sich bringen würde. Dass ein 6 spuriger Ausbau auch Lärmbelästigungen massiver Art mit sich bringt haben wir per Audio exemplarisch vorgestellt.

Nachdem wir den letzten Zwischenstopp am Kreuzungsbereich Gladbecker Straße Ecke Vogelheimer Straße machten um die dortigen Pläne ( Tunnelbau bis ehemaliger Schweinemarkt ) zu erläutern setzen wir unsere Radtour fort. Hinter dem Autobahnkreuz Essen-Nord A42 radelten wir entlang der B224 (geplante Ausbaustrecke zur A52 Richtung Gelsenkirchen - Anschlussstelle A 2 ) bis zum Kreisverkehr nach Karnap auf der Arenbergstraße um von der GRÜNEN Weltkugel in Empfang genommen zu werden. Essen Karnap wird durch den Ausbau der A52 Richtung Gelsenkirchen die erste Aus- bzw. Auffahrt bekommen. Anwohner*innen auf der Arenbergstraße fordern daher TEMPO 30. Es ist nachgewiesen das 50 PKWs die mit 50 km/h genau soviel Lärm machen wie 100 PKWs die 30 km/h fahren. Wir GRÜNE unterstützen diese Forderung der Anwohner*innen.

FAZIT der Radtour: Es gibt keinen Planet B

Die grüne „Welt“-Kugel zu Gast in Karnap war der Anfang sich als GRÜNE weiterhin aktiv für Umwelt-/Lärmschutz einzusetzen und gesundheitliche Schäden von den Menschen im Essener Norden abzuwenden.