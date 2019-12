Wie kann es sein, dass die Vonovia neue Wohnungen bauen will wenn diese doch allein in Katernberg 573 Objekte leerstehend hat und in Essen 1888 Wohnungen?

Wenn wir jetzt überlegen, dass es in Essen nicht nur Vonovia als Wohnungsgesellschaft gibt und dieses anderen Gesellschaften auch noch genügend Leerstände haben.

Die Frage, die wir uns stellen ist, nach neusten Berechnungen benötigt Essen bis 2030 insgesamt 2500-3000 Wohneinheiten, die nicht auf Druck jetzt entstehen müssen sondern in der Zukunft.

Wir haben genug Flächen, die jetzt bebaut werden und müssen dafür keine Grünflächen opfern.

Unsere Forderung an Vonovia, stoppt das Bauvorhaben Plänkerweg/Feldwiese

Rund 3500 Bürgerinnen und Bürger, haben die Petition unterzeichnet und es kann nicht sein, dass Sie als so ein großes Unternehmen so schlechte Kritik haben wollen.

Wir bitten Sie lassen Sie uns diese Lunge und wir werden uns mit dem Bürger Bündnis zusammen setzten und andere Optionen finden.