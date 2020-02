Die Bürgerinitiativen beklagen eine fehlgeleitete Baupolitik in Essen. Ein Stadtplaner leistet Argumentationshilfe.Sechs Bürgerinitiativen, die sich in ihren Stadtteilen für den Erhalt von Grün- und Freiflächen einsetzen, haben sich zum Bündnis „Grüne Lunge für Essen“ zusammengeschlossen. Die Stadtverwaltung fordern sie auf, die Stadtplanung dem Klimawandel anzupassen.Das Bündnis bezieht sich dabei auf eine wissenschaftliche Studie, die das Umweltamt der Stadt Essen bereits im Jahr 2014 unter dem Titel „Stadt begegnet Klimawandel“ veröffentlicht hat. Demnach hat der Klimawandel auch im Ruhrgebiet längst begonnen. Die Autoren prognostizieren, dass dieser in Essen und in der Region bis Mitte des Jahrhunderts rasant fortschreitet.



Initiativen warnen: Verdichtete Flächen sind HitzespeicherDie Initiativen fordern die Stadt auf, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Eine „höhere Betondichte“ verändere das Stadtklima. Verdichtete Flächen seien Hitzespeicher mit negativen Folgen für die Gesundheit der Menschen, betont Dina Jankowski von der Bürgerinitiative „Rettet die Katernberger Grünfläche“.

https://www.waz.de/staedte/essen/buergerinitiativen-schliessen-buendnis-gruene-lungen-fuer-essen-id228497395.html