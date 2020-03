Nachtschicht für die Mitarbeiter der Straßen.NRW Autobahnniederlassung Krefeld. Sie haben in dieser Woche jede Menge zu tun.

In den Nächten von Montag (2. März) bis Mittwoch (4. März) in Fahrtrichtung Dortmund und von Mittwoch (4. März) bis Donnerstag (5. März) werden sie in Fahrtrichtung Duisburg jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr Wartungsarbeiten im A40-Ruhrschnellwegtunnel bei Essen durchführen.

Der Tunnel ist dann in der jeweiligen Fahrtrichtung gesperrt. In der Nacht von Donnerstag (5. März) auf Freitag (6. März) sind beide Fahrtrichtungen im gleichen Zeitrahmen gesperrt. Hier wird zusätzlich eine Tunnelinspektion durchgeführt.

Der Verkehr wird in Richtung Duisburg ab der Anschlussstelle Essen-Huttrop und in Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Essen-Zentrum umgeleitet. Die Arbeiten finden bewusst in den verkehrsärmeren Nachtstunden statt.