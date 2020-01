Das Studium ist nicht das Richtige? Kein Problem: Die Essener Agentur für Arbeit gibt Betroffenen am morgigen Donnerstag, 23. Januar, Tipps für ihre berufliche Zukunft. Los geht es am Berliner Platz in Raum 0900 ab 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Es gibt viele Gründe, warum ein Studium nicht beendet wird", so Jessica Voß, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit Essen. Diese reichen vom Geld, bis hin zum Motivationsmangel. Wichtiger als die Frage nach dem „Warum“ ist die Frage nach dem „Was nun?“.

Tipps zum beruflichen Neustart für Studienaussteiger

In einer Infoveranstaltung erfahren Interessierte, wie sie ihr Potenzial für einen beruflichen Neustart nutzen können, in welchen Ausbildungsberufen sich gute Einstiegschancen für Studienaussteiger bieten und was für eine erfolgsversprechende Bewerbung zu berücksichtigen ist. Zudem können im Rahmen dieser Veranstaltung erste persönliche Kontakte zu den Beratungseinrichtungen geknüpft werden.

Studienaussteiger bilden attraktive Zielgruppe für Unternehmen

Studienaussteiger stellen aufgrund der im Studium erworbenen Schlüsselqualifikationen und fachlichen Kenntnisse eine durchaus attraktive Zielgruppe für Arbeitgeber dar. Gerade mit Blick auf den Fachkräftebedarf und anstehende Unternehmensnachfolgen rückt diese Personengruppe bei Arbeitgebern zunehmend in den Fokus. Eine betriebliche Ausbildung kann den ehemaligen Studierenden somit neue interessante Karriereperspektiven öffnen.