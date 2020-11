Mit glänzenden Augen und klopfendem Herzen wird sie betrachtet: Die Modelleisenbahn. Auf eine lange Geschichte kann die Modellbahn in verschiedenen Maßstäben zurückblicken berichtet Thomas Spilker, Inhaber eines Modellbahnfachgeschäftes in Essen - Katernberg

Rund 125 Jahre ist es her, dass die Firma Märklin auf der Leipziger Messe eine Lok mit Wagen vorstellte, die vor staunendem Publikum auf einem Schienenkreis ihre Runden drehte. Es war die erste Systemeisenbahn und das Startsignal für die Serienfertigung. Mehr als ein Jahrhundert schon hat die Modelleisenbahn ihren festen Platz unter dem Weihnachtsbaum und im Hobbykeller, sie faszinierte Väter und Söhne gleichermaßen und in nicht seltenen Fällen auch die Töchter. Dies ist auch der Grund weshalb am 01.02. eines Jahres der Tag der Modelleisenbahn begangen wird.

Wer in der eigenen Kindheit mit Vater oder Großvater an der Modellbahn gespielt hat erinnert sich auch heute noch mit Freude an diese Erfahrung.

Das Hobby schweißt zusammen, stellt die Gemeinsamkeit spielerisch in den Vordergrund und setzt einen generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch in Gang.

Die Welt der Modelleisenbahnen ist ein solches Bindeglied zwischen den Generationen – zwischen Alt und Jung.

Die Modelleisenbahn ist so lebendig wie eh und je. Natürlich hat sie in den Kinderzimmern von Playstation und Computer Konkurrenz bekommen und muss sich mittels neuer Technik immer wieder behaupten. Aber die Faszination der Eisenbahn en miniature ist bei Jung und Alt ungebrochen. Das Beweisen schon die Besucherzahlen auf den großen Modellbahnanlagen in Hamburg und anderswo, wo sich die Massen an den Anlagen nicht sattsehen können.

Aber auch Corona zeigt, dass der Basteltrieb rund um die Bahn, ganze Familien anspricht. Entgegen dem Trend des Einzelhandels verzeichnen die Modellbahngeschäfte Umsatzzuwächse seitdem Corona und Lockdown die Bürger an die Wohnungen bindet, weis Spilker zu berichten

Auch die Fülle der Modellbahnmagazine in den Zeitschriftenläden spricht Bände. Zudem: Eine Modelleisenbahn und der dazugehörende Modellbahnanlagenbau führen die Kinder spielerisch an technische Zusammenhänge heran, fördern ihre Fantasie, das kreative Denkvermögen sowie die feinmotorischen Fähigkeiten und macht vor allem Spaß.

In unserer digitalen Welt, die längst auch die Kinderzimmer beherrscht, ist es dringend an der Zeit, der Modelleisenbahn die Anerkennung auszusprechen, die ihr längst gebührt – als kreatives, lebensnahes und pädagogisches Spielzeug und als künstlerisch wertvolles und technisch anspruchsvolles Hobby.

Der internationale Tag der Modelleisenbahn am 2. Dezember (Aktionszeitraum bis 06.12.2020) wird mithelfen, die kleinen Bahnen wieder mehr ins Blickfeld der Menschen zu bringen.

Der Tag ist eine Initiative der TV Sendereihe Eisenbahn-Romantik, dem europäischen Verband MOROP (mit allen Mitgliedsverbänden) und unterstützt von BDEF und MOBA.

Nicht nur für Kinder, auch Väter und Großväter sind vom Hobby Modelleisenbahn begeistert.