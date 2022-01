Zentrum für Kindesentwicklung zieht um in das ehemalige Marienhospital

Das Zentrum für Kindesentwicklung des Essener Kinderschutzbundes ist umgezogen und startet nun an seinem neuen Standort in Altenessen in Räumlichkeiten des ehemaligen Marienhospitals. Das zehnköpfige Team von Ergo- und Sprachtherapeuten freut sich auf die Arbeit an dem neuen Standort. „Wir sind hier sehr zentral angebunden und sind für Familien gut zu erreichen“, so Birgit Pammé, Leitung des Zentrums für Kindesentwicklung. Mit dem Umzug ist auch eine Erweiterung verbunden. „Wir haben nun acht anstatt fünf Therapieräume zur Verfügung und erweitern unser Team um eine zusätzliche Ergotherapeutin“, so Birgit Pammé.

Kinder vom Säuglings- bis zum Jugendalter mit unterschiedlichsten Auffälligkeiten, Schwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen werden im Zentrum für Kindesentwicklung gezielt gefördert. „Wir beobachten, dass die Probleme und Auffälligkeiten der Kinder immer komplexer und vielschichtiger werden“, so die Leitung Birgit Pammé. Daher bietet das Zentrum für Kindesentwicklung neben der Ergotherapie und Sprachtherapie immer häufiger auch ein gezieltes Konzentrationstraining an. Es handelt sich hierbei um ein verhaltenstherapeutisches Training, das mit positiven Verstärkern, Selbstinstruktionen und intensiver Elternanleitung arbeitet. Die Therapien und die Förderung erfolgen in spielerischer Art mit einer Vielzahl therapeutischer Materialien. Neben der individuellen und ganzheitlichen Förderung des Kindes ist die Einbeziehung der Eltern ein wesentlicher Baustein für den Therapieerfolg. Mit den Eltern werden Therapieziele erarbeitet, festgelegt und regelmäßig überprüft. Inhalte der Therapie und Besonderheiten werden erklärt, Anregungen für den häuslichen Alltag gegeben und bei Bedarf erfolgen zusätzlich ausgewählte Beratungsangebote.

Kontaktdaten: Zentrum für Kindesentwicklung, Hospitalstr. 24, 45329 Essen, 02 01 / 3 64 15 66, E-Mail: therapiezentrum@dksb-essen.de, www.dksb-essen.de

Bildzeile: 150 Umzugskisten wurden in den vergangenen Tagen ausgepackt. Das Therapeuten-Team freut sich nicht nur über die neuen Räumlichkeiten, sondern auch über die neuen Therapiematerialien. (v.l.n.r. Leitung Birgit Pammé und Ergotherapeutin Laura Boehnke)

Foto: DKSB OV Essen e.V.