2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Bears-Express auch in Osnabrück nicht zu stoppen – Hot Rolling Bears Essen Sonntag zum Topduell nach Warendorf



Die Hot Rolling Bears fahren in der 2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga Nord (RBBL2N) den nächsten Sieg ein. Gegen den RSC Osnabrück gewannen die Essener am vergangenen Wochenende auswärts mit 67:52 (31:12, 8:14, 6:17, 22:9).

Die Bären reisten nahezu mit ihrem kompletten Fanclub an und hatten die Osnabrücker Tribüne fest und lautstark in ihrer Hand. Und das Publikum wurde auf beiden Seiten nicht enttäuscht. Es entwickelte sich eine packende Partie, auch wenn die reine Ausgangslage auf dem Papier – Tabellenvorletzter gegen Tabellenführer – eine klare Angelegenheit vermuten ließ. Die Bears mussten auf ihre niederländische Nationalspielerin Ilse Arts verzichten, die mit ihrem Landeskader in Spanien unterwegs war. Center Steffen Rundholz saß zwar auf der Bank, konnte krankheitsbedingt jedoch nicht zum Einsatz kommen. Zwei personelle Ausfälle, die Bears-Coach Markus Pungercar erst einmal kompensieren musste.

Doch die Essener legten einen Traumstart hin und spielten den Gastgeber regelrecht schwindelig; nach vier Minuten lag das Team mit 15:0 in Front. Dann eine weitere Schreckensnachricht für die Bears: Playmaker Romario Biswane signalisierte, dass es für ihn erstmal nicht weiter ging. Pungercar musste reagieren und brachte mit Center Hannfrieder Briel und Nachwuchstalent Tobias Mitschke zwei frische Akteure aufs Parkett. Die Osnabrücker konnten die Partie jetzt offener gestalten. Die Bears schnauften kurz durch und fegten mit einem erneuten Powerplay und zehn Punkten in Folge mit 31:12 in die Viertelpause.

Der RSC ließ trotz des deutlichen Rückstandes nicht locker, gestaltete den zweiten Spielabschnitt ausgeglichen und legte zu: Mit einem 6:0 Lauf kämpfte sich der Gastgeber heran und verkürzte zur Halbzeit auf 26:39.

Die Bears schienen einiges an Kraft eingebüßt zu haben und kamen unkonzentriert aus der Kabine. Den Osnabrückern gelang erneut eine Sechs-Punkte-Serie; die Essener waren wieder in Bedrängnis. Pungercar stellte nochmals um, doch es gelang nicht, das Spiel zu beruhigen. Der RSC witterte seine Chance und kam bis auf zwei Punkte heran: 43:45 zur Viertelsirene.

Das Spiel schien zu kippen, doch die Bears bissen sich in die Begegnung zurück und hatten die größeren Kraftreserven. Die Verteidigung stand, die nötige Körperspannung und Konzentration waren jetzt wieder da. Osnabrück versuchte nochmal alles und verkürzte in der 36. Minute auf 50:54. Doch der Bears-Express war nicht mehr stoppen, erzielte in denletzten vier Minuten 13 Punkte und ließ nur noch einen Korb zu. 67:52 hieß es am Ende verdient für den Tabellenführer.

Bears-Coach Pungercar war nach der Partie sichtlich angeschlagen, aber auch erleichtert: „Zwei Ausfälle im Vorfeld und Romario Biswane nur eingeschränkt einsatzfähig haben das Spiel nicht einfacher gemacht. Osnabrück hat nie aufgegeben und uns einen riesen Fight geliefert. Doch wir konnten erneut zeigen, dass wir auch unter diesen Bedingungen die Mittel haben solch ein Spiel zu gewinnen. Ein großes Lob an unseren Youngster Tobias Mitschke und unseren Neuzugang Yunus Kilic, die beide den Ausfall von Ilse Arts gut ausgleichen konnten.”.

Die Punkte erzielten : Briel (21), Schaake (17), Vlaanderen (12), Kilic (9), Hillmann (6), Biswane (2), Rundholz, Mitschke.



Sonntag geht's zum stärksten Konkurrenten nach Warendorf

Am kommenden Wochenende kommt es für die Hot Rolling Bears zum Spitzenduell in der RBBL2N. Die Essener reisen zum Tabellenzweiten nach Warendorf:

Sonntag, 26. Januar, 15 Uhr,

BBC Münsterland - Hot Rolling Bears,

Sporthalle Josefschule,

Kapellenstraße 27, 48231 Warendorf.

Der BBC Münsterland ist von vielen Experten bereits vor der Saison als klarer Aufstiegsaspirant genannt worden. Auch das Team selbst macht keinen Hehl daraus, dass es in diesem Jahr den Sprung in die höchste Spielklasse schaffen möchte. Und die Ambitionen sind berechtigt. Die Mannschaft von Trainer Marcel Fedde spielt bisher eine konstant starke Saison und musste sich nur den Bears im Hinspiel mit 67:48 geschlagen geben. Jedoch dürfen sich die Münsterländer keine weitere Niederlage erlauben, da Köln und Rahden auf den Plätzen Drei und Vier drücken und ebenfalls Ansprüche auf einen heißbegehrten Playoff-Platz stellen.

Bei den Essenern ist die Ausgangslage entspannter. Eine Niederlage wäre hinnehmbar, wenngleich man bei einem erneuten Erfolg die Tickets für die Playoffs schon so gut wie gebucht hätte.

Kader in Warendorf wohl wieder komplett

Bears-Coach Markus Pungercar wird wieder auf Ilse Arts zurückgreifen können, die mit der niederländischen Nationalmannschaft aus Spanien zurückgekehrt ist. Auch Steffen Rundholz und Romario Biswane sollten wieder voll einsatzbereit sein.

Mannschaftskapitän Joel Schaake ist zuversichtlich, dass auch in Warendorf der nächste Coup gelingen kann: „Im Hinspiel zuhause ist alles für uns gelaufen und wir haben Münsterland zurecht und auch in dieser Höhe geschlagen. Natürlich wissen wir um die guten Qualitäten des BBC-Kaders und dass wir eine hundertprozentige Leistung abrufen müssen um gegen dieses starke Team erneut bestehen zu können. Doch wir fahren nicht umsonst nach Warendorf, wir wollen das gewinnen.”.

RBBL2N – Spielplan 10. Spieltag :

RSC Osnabrück - Hannover United 25.01. 15:30

RBC Köln 99ers - BG Baskets Hamburg 25.01. 17:00

Ahorn Panther Paderborn - Baskets 96 Rahden 25.01. 17:30

BBC Münsterland - Hot Rolling Bears Essen 26.01. 15:00

RBBL2N – Ergebnisse und Tabelle 9. Spieltag :

Baskets 96 Rahden - RBC Köln 99ers 64:55

BG Baskets Hamburg - BBC Münsterland 54:70

RSC Osnabrück - Hot Rolling Bears Essen 52:67

Ahorn Panther Paderborn - Hannover United 53:68

1. Hot Rolling Bears Essen 475:330 18

2. BBC Münsterland 487:411 14

3. RBC Köln 99ers 491:429 10

4. Baskets 96 Rahden 387:328 7

5. Hannover United 381:404 6

6. BG Baskets Hamburg 441:478 6

7. RSC Osnabrück 319:436 2

8. Ahorn Panther Paderborn 390:555 -1