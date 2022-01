2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga:

Hot Rolling Bears Essen wollen zuhause an Siegesserie anknüpfen

Am kommenden Sonntag, 16.01.2022, starten die Hot Rolling Bears zuhause in das neue Jahr. Hochball in der Bärenhalle (Sporthalle Gymnasium Essen Nord-Ost) ist um 15 Uhr.

Amy Kaijen, Bo Kramer, Ilse Arts und Tim van Raamsdonk konnten sich bei der Europameisterschaft von ihren besten Seiten zeigen und zusammen mit den Holländischen Damen bzw. Herren Gold gewinnen. Hoch motiviert möchten die Hot Rolling Bears nun gemeinsam mit ihren Gold-Bären auch in der Liga anknüpfen und die bisherige Siegesserie weiter ausbauen.

Der RSV Lahn-Dill 2 dagegen konnte in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen und wird entsprechend hungrig sein, die ersten Punkte zu verzeichnen. Gefährlichste Spieler sind Peyman Mizan, der mit Doppellizenz auch bei der ersten Mannschaft spielt, und Fabian Gail. Beide konnten bisher in allen Spielen zweistellig punkten. Aber auch Marco Zwerger darf auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Entsprechend gilt es für die Bears sich ganz auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Die Defense muss stark stehen, um die Scorer des RSV zu kontrollieren. Gleichzeitig muss die Offense einmal mehr wie ein geöltes Uhrwerk laufen, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Amy Kaijen: „Diesen Sonntag spielen wir zuhause gegen Lahn-Dill 2. Ich bin dankbar, dass wir trotz Corona immer noch spielen können. Nachdem wir bei der Europameisterschaft mit den Orange Lions Gold gewinnen konnten und der Weihnachtspause, freue ich mich wieder mit meinem Team auf dem Feld zu stehen. Ich persönlich kenne unsere Gegner nicht gut, aber es ist wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren unser Spiel zu spielen. Wir müssen in der Defense stark stehen und in der Offense unsere Chancen nutzen. In den letzten Trainingseinheiten konzentrieren wir uns darauf, unser Spiel zu verfeinern und dann sind wir bereit unsere Siegesserie fortzusetzen!“

Bears-Trainer Markus Pungercar: „Am Sonntag geht's gegen den RSV Lahn-Dill 2 ein Team mit vielen jungen Spielern. Lahn-Dill 2 konnte bis jetzt zwar keines seiner Spiele gewinnen, weshalb ich uns zwar schon in der Favoritenrolle sehe, aber unterschätzen werden wir unsere Gegner definitiv nicht. Ich bin froh, dass mir der komplette Kader für das erste Spiel im Jahr 2022 zur Verfügung steht und wir werden alles dran setzen um mit einem Sieg zu starten.“

Zuschauer sind nach der 2G+ Regel des Landes NRW Herzlich Willkommen. Aufgrund der Einlasskontrolle, bei der die entsprechenden Nachweise (geimpft/genesen + tagesaktueller Bürgertest oder Boosterimpfung + amtlicher Lichtbildausweis) geprüft werden, findet der Einlass für alle Gäste ausschließlich über den Haupteingang statt. In der gesamten Halle - auch am Sitzplatz - besteht Maskenpflicht (nur OP-Masken oder FFP2). Das Spiel findet in der Sporthalle Gymnasium Essen Nord-Ost, Katzenbruchstraße 79 in 45141 Essen statt. Das Spiel wird auf dem Youtube Kanal der Hot Rolling Bears kostenfrei übertragen.

In der zweiten Viertelpause werden wieder Freikarten für das GOP-Varieté Essen und für ein Spiel von TUSEM Essen (2. Handball-Bundesliga) unter den Zuschauern ausgespielt.

2. Rollstuhlbasketball Bundesliga Nord – Der Spieltag im Überblick :

15.01.2022 15:30 ALBA Berlin - RB Zwickau e.V.

15.01.2022 16:00 Paderborner Ahorn-Panther - RBC Köln 99ers

16.01.2022 15:00 Hot Rolling Bears Essen - RSV Lahn-Dill

2. Rollstuhlbasketball Bundesliga Nord – Die Tabelle :

1 RB Zwickau e.V. 3/0 6 110

2 Hot Rolling Bears 3/0 6 68

3 ALBA Berlin 2/1 4 26

4 RBC Köln 99ers 2 1/2 2 -58

5 Paderborner Ahorn-Panther 0/3 0 -67

6 RSV Lahn-Dill 2 0/3 0 -79