Bei ähnlich Nasskaltem Wetter wie im letzten Jahr waren auch in diesem Jahr viel kleine Leichtathleten und Leichtathletinnen in der Bambini Altersklasse am Start. Da der in den letzten Jahren erfolgreiche Cousin Noel Schlegel, LT Stoppenberg ( Sieger der letzten Jahre 2015, 2016, 2017,2018 seiner Altersklassen ) wegen eines Beinbruches fehlte, mussten zwei Mädchen die Familienehre hochhalten. Auf einen guten 9. und 14. Platz schafften es Anna Bender und Mia Bender. Bei Anna ist es eine Verbesserung von 12 Plätze und bei der ein Jahr jüngeren Mia um sogar 20 Plätze. Da beide Mädchen noch Vereinslos sind kann man aus dem Trikot der beiden Mädchen erahnen welche Vereinsunterstützungen Ziel, für die hoffentlich künftig erfolgreiche, Laufkarriere sein könnte.

Ergebnisliste Silvesterlauf Zollverein Mädchen Bambini 2019