Lange musste gezittert werden. Am Ende gab es aber dann doch noch einen guten Abschluss des Laufjahres 2021.

Bis Weihnachten stand noch in den Sternen, ob der beliebte Silversterlauf auf dem Welterbe Zollverein stattfinden könnte. Mit vielen Auflagen konnte aber dann doch gestartet werden. Unter anderem musste auf Zuschauer weitgehend verzichtet werde, was natürlich nicht schön für den stimmungsvollen Lauf war. Aber besser so, als gar keinen Start.

Möglich machte das Ganze Peter Berghaus und sein hervorragendes Team Essen 99. Mit seinen vielen, freiwilligen Helfern sicherte er den Silversterlauf.

Denn aufgeben kommt im Wortschatz von Berghaus nicht vor. So verfolgte er sein Ziel wie gewohnt beharrlich und hatte am Ende Erfolg. Zur Freude von über 300 StarterInnen konnten die Läufe über 5 und 10 Kilometer stattfinden. Das sind zwar weniger als erlaubt waren. Aber der Spaßfaktor der 300 war auf der herlichen Kulisse auf Zollverein so groß wie gewohnt.

Auch der TC Kray 1892 e.V. war wieder mit einem großen Team dabei. Schon traditionell wurde hier auf Zollverein der Jahresabschluss gefeiert.

Mit insgesamt 17 LäuferInnen schicken die Krayer ins Rennen und liefen wieder sehr gute Ergebnisse nach Hause. Beim Zechenlauf über 5 Kilometer waren das 8 Athleten. Beim Zollvereinlauf über 10 Kilometer dann sogar 9.





5 Kilometer

Schnellste Krayerin war in 31:02 Min. Dorothea Jansen. Sie belohnte sich selbst mit Platz 2 in der Altersklasse W60. Ebenfalls in dieser Altersklasse holte sich Hildegard Eling in 32:45 Min.einen guten 4. Rang. Für Wibke Harnischmacher wurde es in der W45 in 35:01 Min. Platz 6.

Bei den Männern war wie erwartet Imad Torkhani schnellster Krayer. In starken 21:04 Min. lief er in der M45 als 2. auf das Podest. Das gelang auch Peter Seifert in der M75 in guten 29:25 Min.

Nach längerer Pause ließ es Thorsten Meyer in der M35 ruhiger angehen (32:16 Min. , 9. M35). Er war mit Jerome Chialo unterwegs, der , der nach einer Operation erstmals wieder startete. Er war eine Sekunde langsamer als sein Laufpartner.

In der M60 lief Michael Schneider in 32:01 Min. als 3. auch noch auf das Podium.

10 Kilometer

Eine starke Leistung lieferte Katharina Webera ab. In tollen 49:56 Min. knackte sie die 50 Minuten und wurde mit dieser tollen Zeit 2. bei den FRAUEN.

Für einen Altersklassen Sieg sorgte Iris Wolff wieder einmal in 51:14 Min. in der W60. Das gleiche Kunststück gelang auch Barbara Sult. In 53:16 Min. Siegte sie in der W65.

Kerstin Lenders schrammte in guten 52:16 Min. In der W45 knapp am Podest vorbei. Ebenfalls 4. ,aber in der W55 , wurde Biggi Schmalz. In starken 59:43 Min. blieb sie damit klar unter einer Stunde.

Bei den Männern lief Christoff Wewers mit 46:07 Min. die schnellste Zeit für den TC Kray und wurde damit 6. In der M45.

Holger Schmidt kommt in diesem Jahr wieder besser in Schwung. In guten 47:28 Min. wurde er 5. in der M50. Auch für Ulrich Lenders läuft es wieder besser. Er wurde in 52:27 Min. guter 6. in der M55. Markus Wischolek finishte in ordentlichen 54:12. Min. als 10. der M50. Damit gelingt ihm ein versöhnliches Ende eines Laufjahres mit vielen Verletzungen.

Die Sahne auf die Torte setze dann noch das Frauenteam des TC Kray bei den 10 Kilometern.

In der Besetzung Webera/Wolff/Lenders holte man sich Silber !

Alle Ergebnisse gibt es HIER !