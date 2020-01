Er ist zur festen Institution geworden, der Silvesterlauf auf Zollverein. Schon seit Jahren feiern hier viele Laufbegeisterte ihren sportlichen Jahresausklang. Und feiern trifft es genau. Den neben sportlichen Höchstleistungen steht hier bei vielen SportlerInnen das feiern im Vordergrund.

Dabei musste man aber zuerst einmal einen Startplatz erhaschen. 700 Finisher standen in diesem Jahr in den Ergebnislisten. Aber Viele gingen auch in diesem Jahr leer aus und mussten zusehen. Aber auch das hat durchaus seinen Reiz. Das Gelände auf Zollverein , seines Zeichens Weltkulturerbe, ist an sich schob ein Hingucker. Weiter wurde auch sportlich wieder einiges geboten. Der weiteren sorgt Veranstalter Peter Berghaus für beste Unterhaltung. Er gibt immer Alles, was bei den vielen Zuschauern immer gut ankommt.Mit seiner offenen Art gibt er aber auch allen Sportlern das Gefühl, hier willkommen zu sein. Die besondere Siegerehrungen sind nur ein Ausdruck dafür.

Das gilt auch für sein Helferteam vom Team Essen 99 , die jedes Jahr mit Herzblut dabei sind. Alles lief wieder perfekt ab. Und auf den schnellen Strecken Zahlten die Sportler mit Bestleistungen zurück. Dafür sorgte auch das Wetter. Mit 4 Grad war es für die Zuschauer vielleicht etwas kalt. Für die Sportler war es allerdings ideal.

Über die 10 Kilometer siegte mit Katrin Wand dann die Lokalmatadorin. In 39:04 Min. war ihr der Sieg nicht zu nehmen. Bei den Männern kommt der Sieger vom SFD 75 Düsseldorf. Es gewann Alex Gossmann in guten 35:19 Min.

Über 5 Kilometer heißt die Siegerin Katharina Layer. Sie siegt in tollen 18:08 Min. klar. Bei den Männern feiert Lukas Kargermeier (Styrumer TV)mit 16:10 Min. einen überlegenen Sieg.

TC Kray mit 25 Sportlern dabei.

Für das Laufteam des TC Kray 1892 e.V. ist der Silvesterlauf auf Zollverein immer wieder der krönende Abschuss des Laufjahrs. Seit vielen Jahren ist er aus dem Laufkalender der Krayer nicht mehr weg zu denken. In diesem Jahr waren sie mit 25 SportlerInnen dabei. Und am Ende der Saison zeigten die Krayer noch einmal ausgezeichnete Leistungen.

10 Kilometer

So richtig krachen ließ es zu Jahresausklang Iris Wolff. Am Anfang des Jahres verletzt lief sie danach bei jedem ihrer Starts auf das Podest. Und diese Serie hielt auch hier. In neuer persönlicher Bestzeit von 47:07 Min. gewann sie ihre Altersklasse W60 mit großem Vorsprung.

Für Nicole Frieben wurde es in guten 54:23 Min. Platz 4 in der W45.

Für Biggi Schmalz war 2019 ein Laufjahr aus dem Bilderbuch. Nach ihrer Marathonbestzeit in Posen stellte sie jetzt auch über die 10 Kilometer mit 57:19 Min. eine neue Bestmarke auf.

Bei den Männern war wieder Rafael Rodriguez Baena schnellster Krayer. In 39:43 Min. Holte er sich Gesamtplatz 9 und Silber in der M50.

Hervorragend präsentierte sich auch Imad Torkhani. In 42:37 Min. freute er sich riesig über den Sieg in der M45.

Für Jerome Chialo war es in 49:32 Min. wieder eine neue Bestzeit. Kurz hinter ihm lief Georg Jentsch in tollen 50:44 Min. über die Ziellinie.

Sehr zufrieden kann nach langer Laufpause auch Thorsten Meyer mit seinen 51:32 Min. sein.

Uli Müller krönte seine starke Triathlonsaison mit einer Zeit unter einer Stunde. Nach 59.48 Min. war damit auch seine Saison beendet.

5 Kilometer

Hier war der TC Kray mit insgesamt 16 SportlerInnen besonders stark vertreten.

Eine besondere Geschichte schrieb hier die Familie Harnischmacher.

In der weiblichen Jugend waren für den TC Kray die Zwillinge Christiane und AnnetteHarnischmacher dabei. Sie belegten in 37:18 beziehungsweise 37:09 Min. die Plätze 6 und 7.

Aber an Mutter Wibke kamen sie noch nicht heran. Die lief in starken 25:42 Min. in der W45 mit Platz 2 auf das Podium.

Schnellste im Krayer Laufteam war Kerstin Lenders. In 24:35 Min. wurde sie 5. in der W45.

Knapp dahinter lief Nicola Möller in 25:42 Min. in der W30 auf Rang 3. Sekunden später lief NicoleSchmitz in 25:58 Min. ins Ziel als 5. der W50.

Stark waren Dorothea Jansen und Hildegard Eling in der W60 unterwegs. Beide schafften es auf das Treppchen. Dorothea wurde in 29:36 Min. Zweite , Hildegard holte sich in 29:44 Bronze.

Genau 33 Minuten brauchte dann Sabrina Meyer (13. W30).

Einen guten Einstand nach Verletzung gab Ulrike Backhaus Müller , die in 33:12 Min. 9. in der W55 wurde. Auch Birgit Jahn machte ihren ersten Wettkampf nach langer Pause. Sie finishte schmerzfrei und überglücklich nach 33:31 Min.

Dauerwalkerin Marlis Künzer konnte in 39:46 Min. in der W70 als 2. auch noch auf das Podest klettern.

Auch Markus Wischolek kommt nach Verletzung wieder gut in Form. Er ist mit 24:36 Min. in diesem Jahr schnellster Krayer Mann.

Einen Sahnetag erwischte Rolf Wieseler. In tollen 25:42 Min. gewann er völlig überraschend die M65.

Klar unter einer halben Stunde blieb Michael Schneider. Mit seinen 29:27 Min. kann er sehr zufrieden sein.

Das gute Krayer Gesamtergebnis rundete Peter Glogowiec mit seinen 39:05 Min. ab.

Alle Ergebnisse :