Tusem 1. Herren gewinnt Heimspiel gegen ETB SW 4 mit 68:62

Es war zwar ein hartes Stück Arbeit aber der Einsatz hat sich gelohnt. Die erste Mannschaft der Tusemer Korbjäger beendet die jüngste Niederlagenserie gegen die vierte Mannschaft des ETB und das obwohl es speziell in den ersten zwei Abschnitten nicht sonderlich danach aussah.

Aber anders als in den letzten Spielen stimmte die Mischung aus Teamplay, geradliniger Offensive und kämpferischem Einsatz.

Uninspirierte erste Hälfte

Mit einem müden Start geriet der Tusem direkt in einen Rückstand, der zum Ende der ersten Halbzeit sogar zweistellig wurde. Mit der agressiven Ganzfeld-Presse des Gastes kam das Team des Tusem zunächst überhaupt nicht zurecht und viele Ballverluste führten zu einfachen Punkten für den ETB. Zumindest schaffte man es mit einigen guten Einzelaktionen auf Schlagdistanz zu bleiben.

Starke Mannschaftsleistung und Comeback in der zweiten Halbzeit

Anscheinend hatte man sich seitens des Tusem die Kräfte für die zweite Halbzeit aufgehoben, denn mit Freigabe des Balles durch die Schiedsrichter lief das Spiel ganz anders als zuvor. Jetzt war es der Tusem, der dem Spiel den Stempel aufdrücken konnte.

Zwar blieb ETB 4 bei der Taktik, den Tusem über das ganze Feld Mann-zu-Mann zu pressen aber in Hälfte zwei schafften es die Tusem Spieler mit geschicktem und kreativem Mannschaftsspiel diese Verteidigung auszuhebeln und mit einfachen Punkten zu scoren.

Dieses Spiel sollte genug Motivation für die anstehenden Aufgaben geben. Spielerisches und kämpferisches Potenzial der Mannschaft ist definitiv vorhanden und muss in den nächsten Spielen konstant abgerufen werden, um die restliche Saison positiv zu gestalten.

Es war in der zweiten Halbzeit teilweise sehr ansehnlicher Basketball, den der Tusem spielte.

Auswärtsspiel gegen CroBaskets Essen 2

Die nächste Begegnung für Tusem 1 findet am 08.03.2020 (So.) gegen das Team der CroBaskets Essen 2 statt. Tip-Off ist um 18:00 Uhr in der Sporthalle der Frida-Levy-Gesamtschule.

Essen, 21.02.2020 - YSA