Tusem 2. Herren verliert Kellerduell auswärts gegen CroBaskets Essen 2 mit 64:54

Für das letzte Spiel im Jahr 2019 hatte sich Tusem Essen 2 vorgenommen, geschlossen und mit Intensität in das Match-Up gegen die ebenfalls sieglosen CroBaskets zu gehen. So wollte man sich kurz vor Weihnachten mit dem „ersten Saisonsieg“ beschenken.

Doch auch in diesem wichtigen Duell wurde lediglich in den ersten Minuten das umgesetzt, was Trainer und Spieler sich vorgenommen hatten. Speziell in der zweiten Halbzeit verfiel man eher in die Muster vorheriger Spiele, wo weder Zusammenspiel noch Einsatz ausreichten, um die Gegner ernsthaft zu gefährden.

Vielversprechender Start

Den besseren Start in das Spiel erkämpfte sich der Tusem und konnte mit einigen guten Aktionen speziell durch Bewegung abseits des Balles scoren. Hinzukam, dass die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich ins Spiel gefunden hatten.

Doch das anfänglich gute Zusammenspiel verpuffte mit weiterem Verlauf der Partie und die gezwungenen und überhasteten Aktionen prägten immer mehr das Spiel der Gäste.

Fehlende Konstanz und Nachlässigkeiten

Bereits im zweiten Viertel kämpfte und scorte sich CroBaskets 2 ins Spiel und konnte mit einer kleinen Führung in die Halbzeitpause. Da sich der Gastgeber spielerisch auch nicht mit Ruhm bekleckerte, blieb der Tusem auf Schlagdistanz.

Aber es fehlte an konstanter Offense und Defense, so erlaubte man den CroBaskets konstant zu scoren und selber schaffte der Tusem es nicht kleinere Läufe auf das Parkett zu bringen. Schlußendlich konnte der Gastgeber das Spiel verwalten und erfolgreich zu Ende Spielen ohne Glanzleistungen bringen zu müssen, da Tusem Essen 2 insgesamt zu harmlos agierte.

Jetzt heißt es die Winterpause sinnvoll zu nutzen, die Köpfe frei zu kriegen, die verletzten und zuletzt ausgefallenen Spieler zu integrieren und mit Trainingsfleiß im neuen Jahr in die entscheidenden Spiele zu gehen.

Rückrundenstart gegen Tabellenzweiten

Am 31.01.2020 (Fr.) empfängt der Tusem Essen 2 das bisher stark aufspielende Team Altenessener TV 3. Das erste Spiel im neuen Jahr beginnt um 20 Uhr in der Halle der Grundschule Viktoriastraße.

Essen, 27.12.2019 - YSA