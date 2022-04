FC Karnap 07/27 e.V. Alte Herren stehen im Pokalfinale!

Vor gut 150 Zuschauer traf am Samstagnachmittag (02.04.2022) unsere Alte Herren im Ü32-Stadtpokal Halbfinale auf den DJK Dellwig 1910.

Der Gast vom Sommerbad ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. So ging es auch in die Halbzeitpause.

In der 66. Minute netze Nikolai Kraft zum hochverdienten Ausgleich ein.

Mit einem leistungsgerechten 1:1 ging es in die Verlängerung.

Nach einer tollen Hereingabe von Roman Devriel brachte Christian Jansen die Hausherren in der 89. Minute mit 2:1 in Führung. Acht Minuten später erhöhte Marcel Hagner auf 3:1. Der Gast vom Sommerbad verkürzte in der letzten Minute der

Verlängerung auf 3:2.

Nach einer tollen Teamleistung steht das Peschel/Stremmer Team im Pokalfinale des Ü32 Stadtpokals.

Gute Besserung an den Spieler vom DJK Dellwig 1910, der verletzungsbedingt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Im Pokalfinale trifft unser Team auf den Heisinger SV. Das Spiel findet voraussichtlich am Samstag (21.05.2022) auf der Lohwiese statt.