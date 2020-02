24 Müllablagerungen im Stadtteil Karnap

Neben der Sicherheit und der Ordnung ist die Sauberkeit ein wichtiges Thema

was sehr viele Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil bewegt.

Leider wurden am heutigen Sonntag (09.02.2020) erneut 24 Müllablagerungen entdeckt und den Essener Entsorgungsbetrieben mitgeteilt.

Dabei hat sich herauskristallisiert, dass es sich im größten Teil wieder um die Müll Hotspots in Karnap handelt.

Es sollte doch irgendwann den Verantwortlichen der EBE auffallen,

dass es sich in den meisten Fällen immer um dieselben Adressen handelt, die über die Mängelmelder App gemeldet werden.

Hier müssen endlich die Ordnungsbehörden aktiv werden und handeln, so der Administrator der Facebook-Gruppe „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap Denis Gollan“.

Des Weiteren wurden an diversen Containerstandorten im Stadtteil Karnap am heutigen Sonntag (09.02.2020) fünf Adressen entdeckt.

Die Adressen wurden dem Ordnungsamt übermittelt.

Ich zitiere die Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 04.01.2018.

Anders sieht es da bei der städtischen Initiative „Essen bleibt sauber“ aus, die Oberbürgermeister Thomas Kufen im vergangenen Jahr zur Chefsache machte.

Hier soll ebenfalls eine App zum Einsatz kommen, an der zurzeit noch gearbeitet wird.

Diese App soll zur zentralen Anlaufstelle werden, von der die Informationen an die zuständigen Institutionen weitergeleitet werden.

(Quelle: https://www.waz.de/staedte/essen/nord/mit-sozialen-medien-gegen-die-vermuellung-in-altenessen-id213007109.html)

Mittlerweile ist die Mängelmelder App im Einsatz.

Leider können wir in unseren Stadtteil Karnap keine Verbesserung erkennen.

Es finden weiterhin Ablagerungen in großer Menge statt.

Auch im Jahr 2019 konnten wir zahlreiche Tonnen von Müll in unserem Stadtteil entfernen lassen.

Im vergangenen Jahr gab es an 106 unterschiedlichen Standorten eine illegale Müllablagerung, so der Administrator der Facebook-Gruppe „Gegen die Vermüllung des Stadtteils Karnap Denis Gollan“.